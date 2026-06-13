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Ύδρα: Το νησί με τους μηδενικούς λογαριασμούς ρεύματος
υδρα
clock 14:23 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Πολύ χαμηλά ποσά ή σχεδόν μηδαμινά πληρώνουν οι οικιακοί καταναλωτές στην Ύδρα από το 2018, απολαμβάνοντας τα οφέλη που προκύπτουν από τις ΑΠΕ και ειδικότερα από το αιολικό πάρκο του Αγίου Γεωργίου.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για σημαντική οικονομική ανακούφιση δεδομένης και της τρέχουσας συγκυρίας, με την ενεργειακή κρίση να ταλανίζει το διεθνές στερέωμα και τα απόνερα της να μεταφέρονται στην καθημερινότητα των Υδραίων.

Με την Ύδρα ως παράδειγμα, οι επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη φαίνεται να αποτελούν  στο μέλλον εργαλείο αντιμετώπισης του υψηλού ενεργειακού κόστους.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

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