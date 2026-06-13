Μουντιάλ 2026: Απαγόρευση εισόδου σε 13.000 Αργεντινούς γονείς που δεν καταβάλλουν διατροφή

Αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο! Αυτή είναι η ποινή που θα αντιμετωπίσουν οι Αργεντινοί γονείς που δεν καταβάλλουν διατροφή, αποκάλυψε η αργεντίνικη εφημερίδα La Nacion.

Σε 13.000 από αυτούς τους αμελείς πατέρες και μητέρες θα απαγορευτεί η είσοδος στα στάδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτό το μέτρο προέρχεται από την δημοτική αρχή του Μπουένος Άιρες, η οποία έστειλε στις αμερικανικές αρχές μια λίστα με άτομα που έχουν οφειλές σε πληρωμές διατροφής.

«Σε συνεργασία με την εθνική κυβέρνηση, έχουμε ενσωματώσει τη βάση δεδομένων μας στο πρόγραμμα Tribuna Segura για την ενίσχυση των ελέγχων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όσοι δεν εκπληρώσουν μια τόσο θεμελιώδη υποχρέωση, όπως η σίτιση των παιδιών τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες», δήλωσε ο Χόρχε Μάκρι, δήμαρχος του Μπουένος Άιρες. «Εάν δεν φροντίσουν για τα παιδιά τους, θα τους απαγορευτεί η πρόσβαση στο στάδιο».

Ένας νέος τύπος απαγόρευσης σταδίων έχει ήδη δοκιμαστεί στην Αργεντινή: από τον Μάρτιο του 2025, οι γονείς που έχουν οφειλές σε πληρωμές διατροφής παιδιών έχουν αποκλειστεί από τα στάδια της χώρας.

Έχουν εφαρμοστεί έλεγχοι ταυτότητας κι έχουν εντοπιστεί 162 οπαδοί που παραβίασαν το μέτρο. Γι΄ αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι 13.000 άνθρωποι που επηρεάζονται από το μέτρο μπορούν ακόμα να νομιμοποιήσουν την κατάστασή τους προκειμένου να παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα της Αλμπισελέστε την Τετάρτη 17 Ιουνίου εναντίον, της Αλγερίας.

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