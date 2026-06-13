Μουντιάλ 2026: Εντυπωσιακή πρεμιέρα για ΗΠΑ, 4-1 την Παραγουάη

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαλογκάν, οι ΗΠΑ συνέτριψαν την Παραγουάη με 4-1 στην πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ και άφησαν πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια.

Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να μη βρέθηκε στο γήπεδο, ωστόσο είχε φροντίσει να στείλει μήνυμα στους παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ πριν από την πρεμιέρα τους στο Μουντιάλ, εκφράζοντας την πεποίθηση του ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα και μέχρι τον τελικό.

Δεν ξέρουμε αν οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να πάνε τόσο μακριά, αλλά η πρώτη τους εμφάνιση ήταν άκρως πειστική.

Η ομάδα του Ποκετινο έκανε… πάρτι κόντρα στην Παραγουάη, συντρίβοντας την με 4-1.

Το παιχνίδι, μάλιστα, είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι Αμερικανοί προηγήθηκαν με 3-0, χάρη σε αυτογκόλ του Μπομπαντίγια στο 7′ και δύο γκολ του Μπαλογκάν στο 31′ και στο 45’+5.

Η Παραγουάη προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, μείωσε σε 3-1 με τον Μαουρίσιο στο 73′, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν απειλήθηκαν ποτέ ουσιαστικά και έκλεισαν με το παιχνίδι με γκολ του Ρέινα στο 90’+8, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 4-1.