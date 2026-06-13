Φαράγγι της Σαμαριάς: Κλείνει λόγω..μποφόρ

Κλειστός θα παραμείνει αύριο (14.06) ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Αναλυτικά:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, προβλέπονται ισχυρές ριπές ανέμων για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 9 μποφόρ και για την περιοχή της Σαμαριάς έως 9 μποφόρ και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι κλειστό για τους επισκέπτες την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 και από τις δύο εισόδους του.

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