ΚΟΣΜΟΣ
Αιφνιδιαστική κίνηση Τραμπ: Επιβάλλει δασμό 50% στον χάλυβα
ντόναλντ τραμπ
clock 09:10 | 10/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Σε μία αιφνιδιαστική κίνηση προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Τετάρτης, αφού ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετου δασμού 50% στον εισαγόμενο χάλυβα από την 1η Αυγούστου.

Επικαλέστηκε την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο μέταλλο είχε εξαιρεθεί μέχρι τώρα από τους τελωνειακούς δασμούς τουλάχιστον 10% που επιβάλλονται από τον Απρίλιο.

«Ο χαλκός είναι το δεύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο υλικό από το υπουργείο Άμυνας!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικαλούμενος τις ανάγκες της χώρας για την κατασκευή ημιαγωγών, αεροσκαφών, πυρομαχικών και κέντρων δεδομένων, μεταξύ άλλων, καθώς τη βούλησή του η χώρα του να οικοδομήσει «κυρίαρχη» βιομηχανία χαλκού, αναιρώντας την «ηλιθιότητα» της πολιτικής του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν

