Πόλεμος στο Ισραήλ: Ολονύχτιοι βομβαρδισμοί στη Γάζα - Καταγγελίες για επίθεση σε νοσοκομείο

Στη βορειοδυτική και τη νότια Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι συγκρούσεις ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους ενόπλους της Χαμάς σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται πηγές από την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση, την ώρα που τεθωρακισμένα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων προχωρούν προς την πόλη της Γάζας.

Όπως είπαν πηγές των Ταξιαρχιών της αλ-Κασάμ μέλη τους συγκρούστηκαν με ισραηλινούς στρατιώτες χρησιμοποιώντας πολυβόλα και αντιαρματικές ρουκέτες βάζοντας στο στόχαστρο ισραηλινά τεθωρακισμένα και μπουλντόζες ενώ ο ισραηλινός στρατός «εισβάλει στον νότιο άξονα της Γάζας».

Oi βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν ακόμα και γύρω από νοσοκομεία στη Γάζα αφού το Τελ Αβίβ απαιτεί την εκκένωσή τους, όπως για το Νοσοκομείο Al-Quds.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι είναι «ώρα για πόλεμο».

Μέχρι τώρα έχουν σκοτωθεί πάνω από 8.300 κάτοικοι της Γάζας, με το 40% να είναι παιδιά

Την ίδια ώρα αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση της κρίσης σε όλη τη Μέση Ανατολή, με τα χτυπήματα κατά αμερικάνικων στόχων σε Συρία και Ιράκ να πληθαίνουν.

Δείτε live εικόνα:

Επίσκεψη του Ταϊλανδού ΥΠΕΞ σε Κατάρ και Αίγυπτο για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Ταϊλανδός υπουργός Εξωτερικών, Πάρνπρι Μπαχίντα-Νουκάρα πραγματοποίησε επείγουσα επίσκεψη σε Κατάρ και Αίγυπτο στην προσπάθεια που κάνει η ασιατική χώρα να πιέσει για την απελευθέρωση των υπηκόων της που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Γάζα.

Σύμφωνα με την Ταϊλάνδη, 32 πολίτες της σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ενώ περίπου 30.000 εργάτες δούλευαν στο Ισραήλ εκείνη την περίοδο, κατά κύριο λόγο σε γεωργικές εργασίες.

Το Al Jazeera Arabic μεταδίδει βίντεο με επίθεση σε ισραηλινό στρατιωτικό όχημα με αυτοσχέδια βόμβα στη Δυτική Όχθη.

Η επίθεση έγινε όταν το όχημα περνούσε από την Καμπατίγια. Η ζημιά που υπέστη το στρατιωτικό όχημα δεν είναι ξεκάθαρη από το βίντεο.

🔴 In response to launches from Syria toward Israel earlier this Sunday, an IAF aircraft struck military infrastructure in Syrian territory. pic.twitter.com/Tbh06g7NiJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 29, 2023