Ο στρατός του Ισραήλ απελευθέρωσε γυναίκα στρατιώτη όμηρο της Χαμάς

Μια Ισραηλινή στρατιώτης απελευθερώθηκε από την αιχμαλωσία της Χαμάς μετά από χερσαίες επιχειρήσεις των IDF μέσα στη Γάζα, υποστηρίζει ανακοίνωση του στρατού της χώρας.

«Απόψε απελευθερώθηκε η γυναίκα στρατιώτης συνταγματάρχης Ούρι Μαγκίντις, κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης, μετά την απαγωγή της από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου», αναφέρεται.

