Μέση Ανατολή: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς

Σφοδρές είναι οι μάχες στα περίχωρα της Γάζας καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και ισραηλινών δυνάμεων συνεχίζονται.

Ισραηλινά τανκς έχουν λάβει θέσεις στα νότια προάστια της πόλης της Γάζας. Βρίσκονται σε μια περιοχή με δέντρα και βλάστηση, και τα καθαρίζουν. Από μακριά ακούγονται οι ήχοι των εκρήξεων και οι πυροβολισμοί.

Τα ισραηλινά τανκς δεν προελαύνουν προς το δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, όπου βρίσκεται ο δεύτερος μεγάλος δρόμος που συνδέει την πόλη της Γάζας με την υπόλοιπη Λωρίδα.

Πολλοί κάτοικοι έχουν λάβει κλήσεις από τους Ισραηλινούς, που τους λένε να φύγουν. Αυτή τη στιγμή, δεν το κάνουν πολλοί αυτό γιατί όταν το έκαναν νωρίτερα, πυροβολήθηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης ενημερώνει:

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, η κατάσταση τη Γάζα έχει ως ακολούθως: 93 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Khan Younis σήμερα. Τουλάχιστον 8.306 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν 3.457 παιδιά, 2.136 γυναίκες και 480

ηλικιωμένους. Τουλάχιστον 21.048 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. 1.950 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 1.050 παιδιά. Το νοσοκομείο Al-Quds συνεχίζει να λαμβάνει συνεχείς προειδοποιήσεις από τον ισραηλινό στρατό για εκκένωση. Η λειψυδρία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένα ξεσπάσματα υδατογενών ασθενειών και δερματικών παθήσεων.

Η Γερμανία καλεί το Ισραήλ να προστατεύσει τους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη Το Ισραήλ πρέπει να διασφαλίσει την ασφάλεια των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έναντι της βίας από Εβραίους εποίκους, δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών μετά τον πρόσφατο φόνο και εκτοπισμό αρκετών Παλαιστινίων στην περιοχή. «Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι παλαιστινιακές οικογένειες μπορούν να παραμείνουν εκεί που κατοικούν εδώ και δεκαετίες και να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις προγονικές τους εστίες από φόβο για τη ζωή και τα άκρα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Συνομιλίες με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους ηγέτες θα έχει ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας Ο επικεφαλής του ΟΗΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια Μάρτιν Γκρίφιθς λέει ότι θα έχει συνομιλίες με την ισραηλινή και την παλαιστινιακή ηγεσία για το πώς να ενισχύσουν την ανθρωπιστική απάντηση στη σύγκρουση. Σε ανάρτησή του στο Χ, κάλεσε τα μέρη για απελευθέρωση ομήρων, προστασία αμάχων και ταχεία και ασφαλή παράδοση βοήθειας.

Palestinian and Israeli civilians have suffered enough.

I look forward to meeting with the @ochaopt team whose work has been nothing short of heroic. pic.twitter.com/0Mj1i4c2jK

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) October 30, 2023