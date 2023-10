Ισραηλινή μπουλντόζα εισβάλλει στην Τζενίν – Νεκρό ηγετικό στέλεχος της Ισλαμικής Τζιχάντ

Eπιδρομή στη Δυτική Όχθη, και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, ξεκίνησε αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα.

Η επιδρομή περιγράφεται ως επιχείρηση «μεγάλης κλίμακας», με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA να αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εισήλθαν στην Τζενίν με περισσότερα από 100 στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους και δύο μπουλντόζες στρατιωτικού τύπου. Επίσης περικύκλωσαν τις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο αναφέρει ότι τρία άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην Τζενίν, εν μέσω πληροφοριών για σφοδρές μάχες στην πόλη της Δυτικής Όχθης. Ένας εξ αυτών ο Wiam Hanoun, ο οποίος αναγνωρίζεται στο διαδίκτυο ως ιδρυτής του βραχίονα της Ισλαμικής Τζιχάντ, Ταξιαρχία Τζενίν.

#WATCH : The Israeli forces bulldozer removes and confiscates the Horse Roundabout, a landmark in the city of Jenin, and violent confrontations occur in the vicinity of Jenin Governmental Hospital. #WestBank #Palestine #GazaUnderAttack #WestBankUnderAttack #Israel #GazaWar… pic.twitter.com/jp8Hjpcrjy

— upuknews (@upuknews1) October 30, 2023