Εκπαιδευτική αποστολή από τη Νέα Υόρκη για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Το State University of New York College of Environmental Science and Forestry (SUNY ESF) σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) διοργανώνουν για πρώτη φορά στην Κρήτη το καινοτόμο και συμμετοχικό μάθημα «Εφαρμοσμένη Βιωσιμότητα» (Applied Sustainability in Greece), ενσωματώνοντας πρακτικές αναγεννητικής εκπαίδευσης (regenerative education practices).

Η εκπαιδευτική αποστολή αποτελείται από 22 φοιτητές από τη Νέα Υόρκη του SUNY ESF και συνοδεύεται από τις Επίκουρες Καθηγήτριες Dr. Tania Ploumi και Dr. Christine Georgakakos. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2025 στην Κρήτη, με την πολύτιμη συνεισφορά του Επίκουρου Καθηγητή Δρ. Κωνσταντίνου Βασσάκη του ΕΛΜΕΠΑ. Το θέμα του προγράμματος εστιάζει στην Εφαρμοσμένη Βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές γύρω από το υπό κατασκευή νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Στόχος του προγράμματος είναι η διαμόρφωση προτάσεων βιώσιμης ανάπτυξης σε συνεργασία με πέντε Δήμους της Κρήτης: Αρχανών-Αστερουσίων, Μινώα Πεδιάδας, Οροπεδίου Λασιθίου, Βιάννου και Χερσονήσου.

Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και υποστηρίζεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. Οι φοιτητές του SUNY ESF θα συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και επιστημονικούς φορείς, με σκοπό την καταγραφή των κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων της περιοχής, την κατανόηση των προσδοκιών και ανησυχιών που σχετίζονται με το νέο αεροδρόμιο και την παρουσίαση προτάσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τρεις δημόσιες εκδηλώσεις θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα:

Εναρκτήρια Συνάντηση (ανοιχτή για τα ΜΜΕ):

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Πλατεία Κουντουριώτη 1, Ηράκλειο

Δευτέρα 12 Μαΐου 2025, ώρα 15:00

Συνάντηση με την τοπική Αυτοδιοικηση (ανοιχτή για τα ΜΜΕ):

Δημοτικό Κατάστημα Καστελλίου αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, Καστέλλι Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Τρίτη 13 Μαΐου 2025, ώρα 16:00

Τελική Παρουσίαση Προτάσεων (ανοιχτή για το κοινό και ΜΜΕ):

Αίθουσα Παλιά Ηλεκτρική, Αρχάνες

Πέμπτη 22 Μαΐου 2025, ώρα 17:00

