Αγγλία: Η στιγμή που ο αθλητής του χόκεϊ δέχεται χτύπημα από το παγοπέδιλο που του κόβει τον λαιμό

Σε κατάσταση σοκ είναι ο αθλητικός κόσμος στην Αγγλία από τον φρικτό θάνατο που βρήκε ένας αθλητής του χόκεϊ επί πάγου κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο 29χρονος Άνταμ Τζόνσον δέχθηκε φονικό χτύπημα όταν το παγοπέδιλο αντίπαλου παίκτη τον βρήκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια μιας φάσης του αγώνα.

Το τρομακτικό δυστύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια του του αγώνα μεταξύ των Nottingham Panthers και των Sheffield Steelers στην Utilita Arena Sheffield.

Στο σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου βλέπουμε τον αθλητή να δέχεται το σκληρό μαρκάρισμα, στη συνέχεια να πέφτει στο έδαφος και να σηκώνεται. Στο πλευρό του σπεύδει συμπαίκτης του ο οποίος τον πιάνει από τον λαιμό στην προσπάθειά του να περιορίσει την αιμορραγία. Το φρικιαστικό συμβάν φαίνεται ότι προκλήθηκε από έναν παίκτη των Sheffield Steelers καθώς προσπάθησε να αντιμετωπίσει έναν άλλο συμπαίκτη του Τζόνσον.

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T

