Σε ισχύ η τριήμερη εκεχειρία που κήρυξε η Ρωσία - Εμμένει στη πρόταση κατάπαυσης πυρός ο Ζελένσκι

Σε ισχύ τέθηκε από τα μεσάνυχτα, η τριήμερη εκεχειρία που κήρυξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 80ής επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

Πριν από λίγες μέρες, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 72ωρη κατάπαυση του πυρός, η οποία ξεκινά από σήμερα, 8 Μαΐου έως τις 10 Μαΐου και κάλεσε την Ουκρανία να συμμετάσχει.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση παραβίασής της από το Κίεβο, η Ρωσία θα δώσει μια «επαρκή και αποτελεσματική απάντηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Παράλληλα, επισήμανε την ετοιμότητά της για ειρηνικές συνομιλίες χωρίς προϋποθέσεις.

Ήσυχη νύχτα στις μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας

Μετά την έναρξη της εκεχειρίας, οι αιθέρες στις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας ήταν ήσυχοι τη νύχτα, για πρώτη φορά έπειτα από καιρό — τα περισσότερα βράδια από τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022 τους σκίζουν εκρήξεις, drones, πύραυλοι, αντιαεροπορικά πυρά, μαχητικά αεροσκάφη...

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε μέσω Telegram ότι μετά την έναρξη εφαρμογής της ανακωχής που υποσχέθηκε το Κρεμλίνο, ρωσικά μαχητικά έριξαν κατευθυνόμενες βόμβες στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια) τουλάχιστον τρεις φορές.

Πέρα από την πληροφορία για ρίψεις βομβών στη Σούμι, δεν υπήρξαν αναφορές για επιδρομές με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ή πυραύλους σε ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου.

Δεν είναι σαφές αν έχουν ανασταλεί οι μάχες στα μέτωπα. Πάντως δημοσιογράφος του Ρόιτερς μετέδωσε πως δεν άκουγε τους συνηθισμένους κρότους εχθροπραξιών ως νωρίς το πρωί.

Εμμένει στην πρόταση του ο Ζελένσκι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι εμμένει σε πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία, πρόταση στην οποία δεν έχει απαντήσει το Κρεμλίνο.

«Η πρόταση της Ουκρανίας για παύση των επιθέσεων και κατάπαυση πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Δεν αποσύρουμε αυτήν την πρόταση, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία», συμπλήρωσε.

Σχολιάζοντας τις πολυάριθμες επιδρομές drones στη Ρωσία, ο Ζελένσκι είπε πως «είναι απολύτως δίκαιο οι ρωσικοί ουρανοί, οι ουρανοί της επιτιθέμενης χώρας, να μην είναι ήρεμοι ούτε σήμερα (σ.σ. χθες), σαν ένας καθρέφτης» όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Η Ρωσία, είπε ο ουκρανός πρόεδρος, δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, παρά μόνο εξαπολύει «νέες επιθέσεις. Αυτό δείχνει σαφέστατα σε όλους από πού προέρχεται ο πόλεμος».

Today, air raid sirens across Ukraine have sounded almost the entire day. Overnight, there was yet another Russian attack with missiles and drones—ballistic strikes and more than 140 attack drones in a single night. It was loud in Kyiv and in other cities. Tragically, there are… pic.twitter.com/RGhRGcNAGe

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2025