Πακιστάν και Ινδία στην κόψη του ξυραφιού: Το Ισλαμαμπάντ απειλεί το Νέο Δελχί με καθοριστικά αντίποινα

Σε ένα τεντωμένο σκοινί βρίσκονται οι σχέσεις της Ινδίας με το Πακιστάν με το Ισλαμαμπάντ να απειλεί με εκδίκηση μετά την επίθεση που δέχτηκε.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν προειδοποίησε πως θα «εκδικηθεί» τους θανάτους εξαιτίας πυραυλικών πληγμάτων της Ινδίας, τα οποία, σύμφωνα με το Νέο Δελχί, έγιναν σε ανταπόδοση για την πρόσφατη επίθεση στο Κασμίρ, αφήνοντας να εννοηθεί πως απειλείται άμεση περαιτέρω κλιμάκωση των χειρότερων εχθροπραξιών των τελευταίων δεκαετιών ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη, που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια.

Η Ινδία και το Πακιστάν αντάλλαξαν την Τετάρτη (07.05.2025) πυρά πυροβολικού μετά τις εκτοξεύσεις πυραύλων από την ινδική πολεμική αεροπορία τη νύχτα. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πακιστανική πλευρά και άλλοι 12 στην ινδική — πρόκειται για την πιο σοβαρή στρατιωτική σύγκρουση ανάμεσα στις δυο πυρηνικές δυνάμεις εδώ και δυο δεκαετίες.

«Δεσμευόμαστε πως θα εκδικηθούμε κάθε ρανίδα αίματος αυτών των μαρτύρων», διεμήνυσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ σε διάγγελμά του προς το έθνος.

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Μουχάμαντ Ασίφ κατηγόρησε τον ομοσπονδιακό πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι πως διέταξε τους βομβαρδισμούς για να ενισχύσει τη δημοτικότητά του, προσθέτοντας πως το Ισλαμαμπάντ «δεν θα αργήσει» να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του.

Αφότου ένοπλοι σκότωσαν 26 ανθρώπους στην Παχαλγκάμ, στο ινδικό τμήμα του Κασμίρ, την 22η Απριλίου, οι δυο χώρες της νότιας Ασίας, αντίπαλες μετά την ανεξαρτησία τους, τον πολυαίμακτο χωρισμό των πάλαι ποτέ βρετανικών Ινδιών το 1947, δεν σταμάτησαν να ανταλλάσσουν πυρά.

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Αλλά η κλιμάκωση της έντασης μεταμορφώθηκε σε στρατιωτική σύγκρουση τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μετά την οποία υπήρξαν προσφορές για μεσολάβηση από το Πεκίνο κι από το Λονδίνο, ενώ η ΕΕ, ο ΟΗΕ, η Μόσχα, η Ουάσιγκτον, το Παρίσι και άλλοι απηύθυναν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση.

«Θέλω να σταματήσουν. Και ελπίζω πως θα μπορέσουν να σταματήσουν τώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πυρά πυροβολικού κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους στο Κασμίρ μετά τα πλήγματα της ινδικής αεροπορίας στο πακιστανικό έδαφος σε αντίποινα για την επίθεση στην Παχαλγκάμ.

Ο Ινδός υπουργός Άμυνας Ράζνατ Σιγκ επανέλαβε ότι τα πυραυλικά πλήγματα στοχοποίησαν μόνο «τρομοκρατικές υποδομές», που κατ’ αυτόν επελέγησαν κατά τρόπο ώστε να αποφευχθεί να υπάρξουν θύματα μεταξύ του «άμαχου πληθυσμού».

Breaking News 🚨 : Siren and Blast can be heard at Gulberg, Lahore.#Lahore #BREAKING #IndiaPakistanWar #IndianArmedForces pic.twitter.com/ZUqsOfyAzW

— Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) May 8, 2025