Κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα: Ξεριζώθηκαν δέντρα -Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

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Σάρωσε, εν μέσω καύσωνα, η κακοκαιρία που «χτύπησε», το βράδυ της Δευτέρας, τη Βόρεια Ελλάδα. Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Δράμα, την Καβάλα και τις Σέρρες.

Ειδικότερα, λόγω της έντονης βροχόπτωσης αλλά και των ισχυρών ανέμων σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων ενώ κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε μέσα σε λίγη ώρα μετέτρεψε δρόμους και στενά σε χειμάρρους. Οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετά οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Συνολικά 23 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Συνολικά 23 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας στη Δράμα, κυρίως για πτώσεις δέντρων και κολώνων της ΔΕΗ.

Το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων είχε δεχθεί μέχρι στιγμής 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και δύο κλήσεις για αφαιρέσεις αντικειμένων. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δέκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας.

Καταιγίδες σε Καβάλα και Σέρρες

Ισχυρές καταιγίδες και δυνατοί άνεμοι καταγράφηκαν και στην Κεντρική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καταιγίδα έπληξε επίσης περιοχές της Καβάλας, ενώ δυνατές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν στις Σέρρες.

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης εκδηλώθηκε ισχυρό μπουρίνι. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν θυελλώδεις ανέμους, έντονη βροχόπτωση και συνεχείς αστραπές.

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