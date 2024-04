Ιράκ: Σε επίθεση αποδίδεται η έκρηξη σε στρατιωτική βάση

Μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε σε στρατιωτική βάση στο Ιράκ νωρίς σήμερα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος ιρακινής δύναμης ασφαλείας που περιλαμβάνει υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις.

Ο διοικητής της δύναμης δήλωσε πως επρόκειτο για επίθεση, ενώ ο στρατός είπε πως ερευνά το συμβάν και πως εκείνη την ώρα πολεμικά αεροπλάνα δεν βρίσκονταν στον εναέριο χώρο.

Δύο πηγές ασφαλείας είχαν δηλώσει νωρίτερα πως αεροπορικό πλήγμα προκάλεσε την έκρηξη, από την οποία σκοτώθηκε ένα μέλος των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης (ΔΛΚ) του Ιράκ και άλλα οκτώ τραυματίστηκαν στη στρατιωτική βάση Κάλσο περίπου 50 χλμ. νότια της Βαγδάτης.

Σε μια ανακοίνωση οι ΔΛΚ ανέφεραν πως ο διοικητής τους Αμπντούλ Αζίζ αλ-Μοχαμεντάουι επισκέφθηκε την τοποθεσία και ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών.

Ο ιρακινός στρατός ανέφερε πως μια τεχνική επιτροπή εξετάζει την αιτία έκρηξης και πυρκαγιάς στη βάση, η οποία όπως είπε σημειώθηκε στη 1.00 σήμερα το πρωί (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

«Η έκθεση της διοίκησης αντιαεροπορικής άμυνας επιβεβαίωσε, μέσω τεχνικών προσπαθειών και εντοπισμού ραντάρ, πως δεν υπήρχε κάποιο drone ή μαχητικό αεροσκάφος στον εναέριο χώρο της Μπαμπίλ πριν και κατά τη διάρκεια της έκρηξης», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο στρατός.

Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Ahad TV, που ανήκει σε οργάνωση των ΜΛΚ, δείχνει θραύσματα και έναν κρατήρα από την έκρηξη. Η τοποθεσία επιβεβαιώθηκε από το Reuters.

Το συμβάν στην επαρχία Μπαμπίλ του Ιράν σημειώθηκε καθώς η ένταση είναι ακόμη μεγαλύτερη απ΄ό,τι συνήθως σε όλη τη Μέση Ανατολή, έπειτα από αυτό που σύμφωνα με πηγές ήταν ισραηλινή επίθεση στην ιρανική πόλη Ισφαχάν χθες, Παρασκευή. Η Τεχεράνη υποβάθμισε το γεγονός και είπε πως δεν σχεδιάζει να ανταποδώσει.

Significant Airstrikes by Unknown Aircraft have been reported against a Major Iranian-Backed Militia Base in the Babylon Governorate of Eastern Iraq to the South of Baghdad. pic.twitter.com/V6XTL5gu9Y

