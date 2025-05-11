ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 13:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΕΡΙΕΡΓΑ - ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Εσύ ξέρεις τον γρίφο με τα ποτήρια της πορτοκαλάδας
χυμός πορτοκάλι
clock 23:45 | 11/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Θα χρειαστείς παρατηρητικότητα και σκέψη για να τον λύσεις.

χυμό, πορτοκάλι, ποτήρια

Ο γρίφος έχει ως εξής: Έχουμε συνολικά έξι ποτήρια στη σειρά πάνω σε ένα τραπέζι. Τα τρία πρώτα ποτήρια είναι γεμάτα με χυμό πορτοκαλιού ενώ τα επόμενα τρία ποτήρια είναι άδεια. Αν κάνουμε μόνο μία κίνηση, πώς μπορούμε να κάνουμε τα ποτήρια να βρίσκονται στη σειρά εναλλάξ γεμάτα και άδεια; Η απάντηση παρακάτω…

χυμός, πορτοκάλι, ποτήρια

Είναι αρκετά απλό. Θα πρέπει να ρίξουμε τον χυμό πορτοκαλιού από το δεύτερο ποτήρι στο πέμπτο ποτήρι και έτσι θα είναι όλα εναλλάξ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ζελένσκι: "Εκεχειρία από αύριο και η Ουκρανία θα ανταποκριθεί στην πρόταση Πούτιν" - Τί απάντησε το Κρεμλίνο

Καίτη Γαρμπή και άλλες 6 διάσημες Ελληνίδες τραγουδούν «Επιτέλους»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Χυμός Γρίφος Πορτοκάλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis