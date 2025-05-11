Εσύ ξέρεις τον γρίφο με τα ποτήρια της πορτοκαλάδας

Θα χρειαστείς παρατηρητικότητα και σκέψη για να τον λύσεις.

Image

Ο γρίφος έχει ως εξής: Έχουμε συνολικά έξι ποτήρια στη σειρά πάνω σε ένα τραπέζι. Τα τρία πρώτα ποτήρια είναι γεμάτα με χυμό πορτοκαλιού ενώ τα επόμενα τρία ποτήρια είναι άδεια. Αν κάνουμε μόνο μία κίνηση, πώς μπορούμε να κάνουμε τα ποτήρια να βρίσκονται στη σειρά εναλλάξ γεμάτα και άδεια; Η απάντηση παρακάτω…

Image

Είναι αρκετά απλό. Θα πρέπει να ρίξουμε τον χυμό πορτοκαλιού από το δεύτερο ποτήρι στο πέμπτο ποτήρι και έτσι θα είναι όλα εναλλάξ.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ζελένσκι: "Εκεχειρία από αύριο και η Ουκρανία θα ανταποκριθεί στην πρόταση Πούτιν" - Τί απάντησε το Κρεμλίνο

Καίτη Γαρμπή και άλλες 6 διάσημες Ελληνίδες τραγουδούν «Επιτέλους»