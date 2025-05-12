Είναι αλήθεια ότι το στόμα μας μπορεί απειλήσει την καρδιά μας;

Από το στόμα μας ως την καρδιά μας, η απόσταση είναι πιο μικρή από όσο νομίζουμε. Η υγεία της στοματικής κοιλότητας είναι πολύ σημαντική για την γενικότερη υγεία του οργανισμού μας, ενώ σύμφωνα με τους ερευνητές, η κακή στοματική υγιεινή συνδέεται με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ενώ αυτοί οι δύο τομείς υγείας φαίνονται άσχετοι μεταξύ τους, η κατάσταση της στοματικής υγείας μπορεί να έχει σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην καρδιά μας.

Η περιοδοντίτιδα, η οποία είναι μια σοβαρή μορφή ουλίτιδας που προκαλείται από τη συσσώρευση πλάκας και την ανεπαρκή στοματική υγιεινή είναι δυνατόν να προκαλέσει φλεγμονή, επιτρέποντας στα επιβλαβή βακτήρια να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, τα βακτήρια αυτά μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε άμεση λοίμωξη του καρδιακού ιστού, προκαλώντας μερικές φορές καρδιαγγειακές καταστάσεις, απειλητικές ακόμη και για τη ζωή μας.

Τι είναι αυτό που τις προκαλεί ακριβώς; Αν η περιοδοντίτιδα αφεθεί χωρίς θεραπεία, η πλάκα ερεθίζει και φλεγμαίνει τον ιστό των ούλων, προκαλώντας τελικά την υποχώρηση και την αποδόμησή του. Αυτή η αποδόμηση είναι που επιτρέπει στα στοματικά βακτήρια να εισέλθουν στο αίμα.

Από το στόμα με προορισμό την καρδιά

Καθημερινές ενέργειες όπως είναι το βούρτσισμα, το νήμα ή το μάσημα μπορούν να προσφέρουν έναν δρόμο για αυτά τα μικρόβια να ταξιδέψουν μέσω του σώματος. Μόλις βρεθούν στην κυκλοφορία του αίματος, ορισμένα βακτήρια μπορούν να προσκολληθούν στο ενδοθήλιο, την εσωτερική επένδυση των αιμοφόρων αγγείων.

Αυτό διαταράσσει το αγγειακό φράγμα, διευκολύνοντας τη διάδοση λοιμώξεων σε όλο το σώμα, συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών οργάνων, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια οργάνων ή ακόμη και σε θάνατο.

Η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, όπως είναι το βούρτσισμα των δοντιών δύο φορές την ημέρα για τουλάχιστον δύο λεπτά, η χρήση νήματος και οι τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο μπορεί να μειώσουν τους κινδύνους.

Η κακή στοματική υγιεινή συνδέεται επίσης με άλλες καταστάσεις όπως είναι ο διαβήτης, η άνοια και η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Οι τακτικές επισκέψεις για την οδοντιατρική μας θεραπεία και οι καθαρισμοί είναι απαραίτητο να γίνονται, για να προλάβουμε τέτοιους κινδύνους και για να βελτιωθεί η συνολική μας υγεία και η ποιότητα ζωής μας.

Η στοματική μικροχλωρίδα, γνωστή και ως στοματικό μικροβίωμα, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην υγεία μας, συνδέοντας την κακή στοματική υγιεινή με καρδιοαγγειακές και άλλες παθήσεις. Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κακή διατροφή, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και ο σακχαρώδης διαβήτης συμβάλλουν στην επιδείνωση της στοματικής υγείας και αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοαγγειακών νοσημάτων.

Η ανισορροπία του στοματικού μικροβιώματος, εξαιτίας της κακής στοματικής υγιεινής, μπορεί να επηρεάσει και το εντερικό μικροβίωμα, ενισχύοντας τη συστηματική φλεγμονή και επιδεινώνοντας προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την καρδιά, όπως είναι η στεφανιαία νόσος.

Παράγοντες κινδύνου

Κάπνισμα: Αδυνατίζει τον ιστό των ούλων και καταστέλλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Αλκοόλ: Μπορεί να ξηραίνει το στόμα και να διαταράσσει το στοματικό μικροβίωμα.

Διατροφή: Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στόματος, ακόμη και σε μη καπνιστές και μη πότες.

Διαβήτης: Η ανεπαρκής ρύθμιση του σακχάρου μπορεί να επιδεινώσει τόσο την περιοδοντική όσο και την καρδιοαγγειακή υγεία.

