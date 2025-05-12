Τελικά πόσο συχνά πρέπει να κάνεις σεξ;

Μπορεί το σεξ να είναι η πιο απλή και ευχάριστη συνταγή κατά της κατάθλιψης; Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Affective Disorders, μάλλον ναι.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 15.000 ενήλικες ηλικίας 20 έως 59 ετών στις ΗΠΑ. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το πόσο συχνά κάνουν σεξ, με τις απαντήσεις να κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: λιγότερο από μία φορά τον μήνα, περισσότερες από μία αλλά λιγότερες από τέσσερις φορές τον μήνα, και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Τι λένε τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσο λιγότερο σεξ κάνεις, τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανίσεις συμπτώματα κατάθλιψης.

Όσοι δήλωσαν ότι κάνουν σεξ μία φορά την εβδομάδα, είχαν 24% λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν κατάθλιψη. Εκείνοι που δήλωσαν ότι κάνουν σεξ περισσότερες από μία αλλά λιγότερες από τέσσερις φορές τον μήνα, είχαν 23% λιγότερες πιθανότητες.

Ποιο είναι όμως το “μαγικό νούμερο”; Οι ερευνητές κατέληξαν πως η βέλτιστη συχνότητα είναι από 52 έως 103 φορές τον χρόνο — δηλαδή περίπου μία με δύο φορές την εβδομάδα.

“Το να έχεις σεξουαλική επαφή μία ή δύο φορές την εβδομάδα μπορεί να λειτουργεί ως ένας καλός δείκτης τόσο για τη σεξουαλική όσο και για τη ψυχική υγεία”, αναφέρουν οι συντάκτες της μελέτης. Προσθέτουν όμως ότι το να κάνεις σεξ πιο συχνά από δύο φορές την εβδομάδα δεν προσφέρει επιπλέον μείωση στον κίνδυνο κατάθλιψης.

Eπιστημονική δικαιολογία

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι τα δεδομένα προέρχονται από ένα μόνο χρονικό σημείο, κάτι που σημαίνει πως δεν αποδεικνύεται απαραίτητα αιτιακή σχέση μεταξύ σεξουαλικής δραστηριότητας και ψυχικής υγείας. Ωστόσο, τα ευρήματα συμβαδίζουν με προηγούμενες μελέτες, οι οποίες έχουν δείξει ότι το σεξ συνδέεται με υψηλότερη ποιότητα ζωής, λιγότερες πιθανότητες αναπηρίας και χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας.

Η Dr. Tara Suwinyattichaiporn, ειδικός στη σεξουαλική υγεία, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη Daily Mail: “Το να περάσεις έναν ολόκληρο μήνα χωρίς σεξ μπορεί να προκαλέσει άγχος, κατάθλιψη, θυμό και στρες”.

Άρα, αν έψαχνες μια επιστημονική δικαιολογία για περισσότερες στιγμές οικειότητας, μόλις τη βρήκες.

Πηγή: govastileto.gr

