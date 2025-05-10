Ανδρέας Μικρούτσικος: Γιατί κρυβόταν δυο μήνες
clock 22:00 | 10/05/2025
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος μίλησε σε podcast για την περίοδο της δικτατορίας, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή του σε έντονη αντιδικτατορική δράση, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του και την καταδίκη του για σύσταση συμμορίας

Ο παρουσιαστής είπε ότι είχε σχέδια να συνεχίσει τις σπουδές του στις ΗΠΑ, όμως η χούντα του αρνήθηκε το διαβατήριο, κλείνοντας έτσι το δρόμο για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών του στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 και τη σημαντική πρόταση που του έγινε να ενταχθεί στη Συντονιστική Επιτροπή του κινήματος, πρόταση την οποία, όπως τόνισε, αρνήθηκε.

Σύμφωνα με τα όσα εξήγησε, η χούντα τον αναζητούσε για μεγάλο διάστημα, γεγονός που τον υποχρέωσε να κρυφτεί για δύο μήνες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πολιτική του δραστηριότητα κατά την μεταπολίτευση, επισημαίνοντας τη συμμετοχή του σε κινητοποιήσεις που χαρακτηρίστηκαν από έντονη πολιτική δράση.

Ανδρέας Μικρούτσικος Συνέντευξη
