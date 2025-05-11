Κατερίνα Λέχου: Η εξομολόγηση για τον γάμο της με τον Hρακλειώτη, Μάνο Στρατάκη

Η Κατερίνα Λέχου έδωσε συνέντευξη στο InStyle και αποκάλυψε πως η ίδια ζήτησε στον Ηρακλειώτη, Μάνο Στρατάκη, να παντρευτούν.

«Νομίζω ότι κάνω και έχω κάνει στη ζωή μου επαναστάσεις. Ας πούμε, μια επανάσταση για μένα ήταν να πάω ενάντια στα κοινωνικά πρότυπα. Οι αδελφές μου παντρεύτηκαν νωρίς, έκαναν παιδιά. Εντάξει, μπορεί να ερωτεύτηκαν κιόλας, αλλά για μένα δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο. Δεν είναι επαναστατικό να μην το βλέπεις, να μην υπάρχει για σένα αυτό το μοντέλο;» ανέφερε η Κατερίνα Λέχου.

Και πως παντρεύτηκες τελικά; Προέκυψε; Σου το έβγαλε ο Μάνος;

Όχι. Εγώ του είπα να παντρευτούμε.

