Τα σημεία που πρέπει να βάζεις άρωμα για να διαρκέσει όλη μέρα

Το άρωμα είναι κάτι παραπάνω από μια ευχάριστη μυρωδιά, αποτελεί προέκταση της προσωπικότητάς μας.

Όταν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να γίνει η «υπογραφή» μας που μας συνοδεύει όλη την ημέρα. Κι όμως, συχνά παρατηρούμε ότι το άρωμα ξεθωριάζει πολύ γρήγορα.

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στη χημεία του δέρματος είτε στον λανθασμένο τρόπο εφαρμογής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μυστικό για μεγαλύτερη διάρκεια κρύβεται στο πού ακριβώς ψεκάζουμε το άρωμα.

Οι καλύτερες περιοχές για την εφαρμογή του αρώματος

Οι λεγόμενες «ζώνες παλμών» -σημεία όπου το σώμα έχει φυσικά υψηλότερη θερμοκρασία- βοηθούν στην καλύτερη και σταδιακή διάχυση του αρώματος. Δείτε πού να το εφαρμόσετε για να διαρκέσει περισσότερο:

Λαιμός (ειδικά πίσω από τα αυτιά)

Ένα από τα πιο ισχυρά σημεία για την εφαρμογή. Η θερμότητα της περιοχής βοηθά το άρωμα να αναδειχθεί με φυσικό τρόπο μέσα στην ημέρα.

Συμβουλή: Ψεκάστε απαλά και στις δύο πλευρές του λαιμού και αποφύγετε το τρίψιμο, για να μη διασπαστεί η σύνθεση του αρώματος.

Καρποί

﻿Ένα κλασικό σημείο παλμού. Οι καρποί κινούνται συχνά, ενισχύοντας τη διάχυση του αρώματος στον αέρα.

Συμβουλή: Ψεκάστε στο εσωτερικό των καρπών, αλλά μην τους τρίβετε μεταξύ τους -αυτό αλλοιώνει τη μυρωδιά.

Εσωτερικό των αγκώνων

﻿Αυτή η περιοχή συγκεντρώνει θερμότητα και κινείται συνεχώς, κάτι που βοηθά στη διαρκή απελευθέρωση του αρώματος.

Συμβουλή: Μια μικρή ποσότητα είναι αρκετή. Αφήστε το άρωμα να στεγνώσει φυσικά, χωρίς τρίψιμο.

Πίσω μέρος των αυτιών

﻿Ένα συχνά παραμελημένο αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικό σημείο. Η θερμότητα της περιοχής ενισχύει τη διάρκεια του αρώματος.

Συμβουλή: Δύο ψεκασμοί αρκούν. Αποφύγετε την τριβή.

Κλείδες (κόκκαλα του στέρνου)

﻿Για μια πιο εκλεπτυσμένη, διακριτική εφαρμογή, οι κλείδες είναι το ιδανικό σημείο. Το άρωμα διαχέεται ήπια και αισθησιακά με κάθε κίνηση.

Συμβουλή: Ψεκάστε ελαφρώς, δεν χρειάζεται ποσότητα, αλλά στρατηγική.

Πηγή: bovary.gr

