Χούθι: Απελευθερώθηκε το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου που ήταν υπό την ομηρεία τους

Απελευθερώθηκε πριν από λίγο το πλήρωμα του δεύτερου πλοίου που ήταν υπό την ομηρεία των ανταρτών Χούθι, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωής τους τέσσερα άτομα - τρία κατά την αρχική επίθεση και ένα ακόμη υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Το πλήρωμα αποτελούνταν από 22 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο ναυτικό.

Ναυτικές ομάδες ασφαλείας έσπευσαν και τους απελευθέρωσαν και στη συνέχεια και αυτό το πλοίο βυθίστηκε.

Ασπίδες: Σύσταση στα πλοία να μην περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, η επιχείρηση «Ασπίδες» κάνει συστάσεις σε όλα τα πλοία να μην περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, ούτε από τη θάλασσα που είναι κοντά στην Υεμένη, δηλαδή να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, καθώς πλέον βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη η περιοχή. Μπορεί να φανταστεί κανείς τις οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών καταδίκασε την απρόκλητη τρομακτική επίθεση των Χούθι στα δύο φορτηγά πλοία. «Αυτές οι επιθέσεις δείχνουν τη συνεχιζόμενη απειλή που θέτουν οι αντάρτες Χούθι στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ξεκάθαρες: Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε την απαραίτητη δράση για να προστατέψουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

