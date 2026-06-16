Ερντογάν: «Διαθέτουμε τον 2ο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ» -Συνθήματα λατρείας στα εγκαίνια αεροδρομίου

Με αιχμή τον ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα φιλοξενηθεί στην Άγκυρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάνεπιχείρησε να αναδείξει τη στρατηγική σημασία της χώρας του για τη Συμμαχία, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως βασικό πυλώνα της ευρωατλαντικής ασφάλειας.

Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ξηράς στο ΝΑΤΟ και συμβάλλει καθοριστικά τόσο στις επιχειρησιακές δυνατότητες όσο και στην αποτρεπτική ισχύ της Συμμαχίας.

«Στην παρούσα φάση διοικούμε και ελέγχουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό ξηράς του ΝΑΤΟ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που παρέχουν τη σημαντικότερη υποστήριξη στις ειρηνευτικές αποστολές της Συμμαχίας σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Παράλληλα, σύμφωνα και με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Ερντογάν τόνισε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να ενισχύει τις αμυντικές της δυνατότητες, υπογραμμίζοντας πως η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της συνολικής αποτρεπτικής ισχύος του ΝΑΤΟ.

«Ως Τουρκία θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε κυρίαρχο ρόλο στη Συμμαχία, χάρη στις ολοκληρωμένες στρατιωτικές μας δυνατότητες, την εξαιρετικά δυναμική αμυντική μας βιομηχανία, τη στρατηγικής σημασίας γεωγραφική μας θέση, αλλά και το ιστορικό και πολιτιστικό μας βάθος», δήλωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι η γεωπολιτική συγκυρία και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον των συμμάχων για τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνάντηση των ηγετών θα αποτελέσει «σημείο καμπής» για το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

«Βλέπουμε ότι τόσο η θέση της Τουρκίας εντός της Συμμαχίας όσο και οι εξελίξεις στην περιοχή μας έχουν ενισχύσει τις προσδοκίες για τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας. Με πλήρη επίγνωση αυτών των προσδοκιών, εργαζόμαστε ώστε η σύνοδος να αποτελέσει ορόσημο που θα διαμορφώσει το μέλλον της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του ΝΑΤΟ», ανέφερε.

Αποθέωση στα εγκαίνια του νέου VIP αεροδρομίου της Άγκυρας

Την ίδια ώρα, εντυπωσιακές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την τελετή εγκαινίων του νέου VIP αεροδρομίου της Άγκυρας, όπου ο Τούρκος πρόεδρος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους παρευρισκόμενους.

Κατά την παρουσίασή του στο βήμα, ο εκφωνητής τον χαρακτήρισε ως τον ηγέτη που «προσθέτει αξία στην Άγκυρα», «χαρίζει μεγάλα έργα» στην τουρκική πρωτεύουσα και οδηγεί τη χώρα προς το μέλλον.

«Ανέστησε το παρελθόν μας, αναπτύσσει το παρόν μας και χτίζει το μέλλον μας. Μετέτρεψε την εμπιστοσύνη του λαού σε έργα και υπηρεσίες. Είναι ο αρχιτέκτονας του “Αιώνα της Τουρκίας”», ανέφερε χαρακτηριστικά πριν καλέσει τον Ερντογάν στο βήμα.

Αμέσως μετά, το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα υπέρ του Τούρκου προέδρου, φωνάζοντας:

«Στον ουρανό ο αετός, στη στεριά το λιοντάρι, στην καρδιά του λαού ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

Διευθυντής Milliyet: «Ο νεο-οθωμανισμός είναι μια κατασκευή για να παγιδευτεί η Τουρκία»

Σκληρή επίθεση κατά της Ελλάδας και του Ισραήλ εξαπολύει ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, Οζάι Σεντίρ, σε άρθρο γνώμης με τίτλο «Ο νεο-οθωμανισμός, μια κατασκευή του Ισραήλ και της Ελλάδας», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα δεν έχει επεκτατικές βλέψεις και κατηγορώντας την Αθήνα για αναθεωρητικές επιδιώξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος αρθρογράφος απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «νεο-οθωμανισμού», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα αφήγημα που, όπως αναφέρει, προωθείται από το Ισραήλ και υιοθετείται από την Ελλάδα προκειμένου να εμφανιστεί η Τουρκία ως απειλή στην περιοχή.

Στο άρθρο του ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα «δεν έχει καμία επιθυμία να επεκταθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα ή στα νησιά της», ενώ αντιθέτως αποδίδει στην Αθήνα επεκτατικές επιδιώξεις. Ως παράδειγμα επικαλείται τις ελληνικές θέσεις για το Καστελλόριζο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διεκδικεί θαλάσσια ζώνη δυσανάλογη προς το μέγεθος του νησιού.

Παράλληλα, επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για παραβίαση διεθνών συνθηκών και υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα επιλέγει να ευθυγραμμίζεται με το Ισραήλ ενώ κατηγορεί την Τουρκία για επεκτατισμό.

Ο Σεντίρ υποστηρίζει ακόμη ότι ο όρος «νεο-οθωμανισμός» χρησιμοποιείται ως εργαλείο πίεσης κατά της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για «παγίδα» που επιχειρείται να στηθεί εις βάρος της Άγκυρας.

«Δεν έχουμε βλέψεις στα εδάφη κανενός, ούτε πρόθεση να μετατρέψουμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σε τουρκική λίμνη», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας – όπως σημειώνει – στις κατηγορίες που διατυπώνονται από Ελλάδα και Ισραήλ.

Κλείνοντας το άρθρο του, ο διευθυντής της Milliyet καλεί σε επαγρύπνηση απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζει «μαύρη προπαγάνδα» του Ισραήλ και της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία δεν πρέπει να δώσει αφορμές σε όσους επιχειρούν να την παρουσιάσουν ως δύναμη με αναθεωρητικές επιδιώξεις στην περιοχή.

Hurriyet: «Οι Patriot παρέμειναν στην Κάρπαθο – Η Αθήνα δεν τήρησε τη δέσμευσή της»

Νέους ισχυρισμούς κατά της Ελλάδας προβάλλει και η τουρκική εφημερίδα Hurriyet, η οποία σε δημοσίευμά της αναφέρεται στην παρουσία συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, η Αθήνα φέρεται να μην υλοποίησε προηγούμενη δέσμευση για απομάκρυνση των συγκεκριμένων πυραυλικών συστημάτων από το νησί, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για «αθέτηση του λόγου της Ελλάδας».

Η Hurriyet υποστηρίζει ακόμη ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις και οπλικά συστήματα στην Κάρπαθο, επαναφέροντας τον πάγιο τουρκικό ισχυρισμό περί παραβίασης του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης ορισμένων νησιών του Αιγαίου.

Συμφωνία για την αξιοποίηση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου

Στο μεταξύ, ένα από τα πλέον εμβληματικά και ιστορικά κτίρια της Κωνσταντινούπολης, το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου, εισέρχεται σε νέα εποχή, μετά τη συμφωνία για την αξιοποίησή του από κοινοπραξία του τουρκικού ομίλου Bilgili και του ελληνικού ομίλου Ensofi.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, οι δύο επιχειρηματικοί όμιλοι κατέληξαν σε συμφωνία με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο οποίο ανήκει το ακίνητο, για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ιστορικού συγκροτήματος, το οποίο παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και δεκαετίες.

Το ξύλινο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ξύλινα κτίρια της Ευρώπης και συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα μνημεία της Ρωμιοσύνης στην Κωνσταντινούπολη. Η κατάσταση του κτιρίου έχει επιδεινωθεί σημαντικά με την πάροδο των ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει επανειλημμένες εκκλήσεις για τη διάσωσή του.

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Η συμφωνία προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση του συγκροτήματος και τη μετατροπή του σε ξενοδοχειακή μονάδα υψηλών προδιαγραφών, με στόχο να διατηρηθεί ο ιστορικός χαρακτήρας του μνημείου, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει νέα χρήση και οικονομική βιωσιμότητα.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας τόσο για τη διάσωση ενός μνημείου με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία όσο και για τη συνεργασία ελληνικών και τουρκικών επιχειρηματικών φορέων σε ένα εγχείρημα που αφορά άμεσα την πολιτιστική κληρονομιά της Ομογένειας.

Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου είχε βρεθεί στο επίκεντρο πολυετών δικαστικών και ιδιοκτησιακών διεκδικήσεων, μέχρι την επιστροφή του στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η σημερινή συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για την αναβίωση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια των Πριγκηποννήσων.

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