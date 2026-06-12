Εκκένωση στο αεροδρόμιο του Αμβούργου: Ύποπτο αντικείμενο έφερε χάος και ακυρώσεις πτήσεων

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί οι διαδικασίες επιβίβασης και οι απογειώσεις αεροσκαφών.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, αφορμή για την επιχείρηση εκτιμάται ότι είναι ο εντοπισμός ύποπτου αντικειμένου στην αίθουσα του ελέγχου των επιβατών.





Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, οι επιβάτες που βρίσκονταν πίσω από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ ακόμη και όσοι είχαν ήδη επιβιβαστεί σε αεροσκάφη κλήθηκαν να αποβιβαστούν.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για «εν εξελίξει αστυνομικό συμβάν», χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της κινητοποίησης.

Χάος στο αεροδρόμιο



Η κατάσταση έχει προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στη λειτουργία του αεροδρομίου του Αμβούργου. Μέσω συνεχών ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα του τερματικού σταθμού, οι επιβάτες ενημερώνονται ότι δεν πραγματοποιούνται αναχωρήσεις μέχρι νεωτέρας.

Ο χώρος ασφαλείας ερευνάται εξονυχιστικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ παραμένει άγνωστο πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου. Στους πίνακες αναχωρήσεων καταγράφονται ήδη καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τις τρεις ώρες.

Συμμετοχή τελωνειακών αρχών και πυροσβεστικής



Στη μεγάλη επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις του τελωνείου, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες σε lounge του αεροδρομίου.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή έξω από το Terminal 1, καθώς και στην περιοχή του Airport Plaza Hotel.

BREAKING - Alarm at Hamburg Airport: Police evacuate security area







Live camera - Terminal 2 pic.twitter.com/uFAEQ6F22W — John Spectator (@johnspectator) June 12, 2026

Δεν συνδέεται με την παρουσία μαχητικών αεροσκαφών



Το περιστατικό σημειώνεται ενώ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διεξάγεται εκπαιδευτική δραστηριότητα της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας. Από τις αρχές της εβδομάδας έχουν σταθμεύσει στον πολιτικό αερολιμένα Helmut Schmidt έξι μαχητικά αεροσκάφη Tornado της Bundeswehr, τα οποία πραγματοποιούν ασκήσεις απογείωσης και προσγείωσης παράλληλα με την κανονική αεροπορική κίνηση.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές ξεκαθάρισαν ότι η αστυνομική επιχείρηση δεν σχετίζεται με τις στρατιωτικές ασκήσεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερες επίσημες ανακοινώσεις για τα αίτια του συμβάντος και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου.

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