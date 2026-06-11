Βενετία: Στο «σφυρί» το ιδιωτικό νησί της Swarovski -Πωλείται για 24 εκατ. ευρώ

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ιδιωτικά νησιά της Ιταλίας αναζητά νέο ιδιοκτήτη, καθώς το Isola Santa Cristina στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας διατίθεται προς πώληση έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νησί, που για δεκαετίες ανήκε στον κληρονόμο της αυτοκρατορίας Swarovski, Γκέρνοτ Λάνγκες-Σβαρόφσκι, αποτελεί έναν πραγματικό επίγειο παράδεισο με μοναδική φυσική ομορφιά και ιστορική αξία.

Το κτήμα εκτείνεται σε 72 στρέμματα και περιλαμβάνει μια πολυτελή βίλα τεσσάρων ορόφων, πισίνα με θαλασσινό νερό, αμπελώνες, βιολογικούς οπωρώνες, ελαιώνα, λαχανόκηπο και παραδοσιακές εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας. Στην πώληση περιλαμβάνονται επίσης πέντε σκάφη, προσφέροντας πλήρη αυτονομία μετακίνησης στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας.

Η εντυπωσιακή βίλα με θέα στους Δολομίτες

Η κεντρική κατοικία διαθέτει δύο ευρύχωρους χώρους υποδοχής, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, εννέα υπνοδωμάτια και εννέα μπάνια, ενώ στην κορυφή της δεσπόζει μια κλασική βενετσιάνικη βεράντα με πανοραμική θέα που, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, φτάνει μέχρι τους Δολομίτες.

Στο νησί υπάρχει ακόμη μία αγροικία με δύο επιπλέον υπνοδωμάτια, ιδανική για φιλοξενούμενους ή προσωπικό.

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Από εγκαταλελειμμένο νησί σε οικολογικό πρότυπο

Η ιστορία του Isola Santa Cristina ξεκινά από τον 5ο αιώνα, όταν αποτελούσε μέρος του συμπλέγματος νησιών Αμμιάνα. Μετά από αιώνες εγκατάλειψης, άρχισε να αναβιώνει τη δεκαετία του 1970, ενώ το 1986 πέρασε στα χέρια του Γκέρνοτ Λάνγκες-Σβαρόφσκι.

Ο δισέγγονος του ιδρυτή της Swarovski αφιέρωσε σημαντικούς πόρους στην αποκατάσταση του νησιού, επενδύοντας στη βιώσιμη γεωργία, την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας και την αναβίωση των παραδοσιακών ιχθυοτροφείων, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ca’ Foscari της Βενετίας.

Μετά τον θάνατό του το 2021, η διαχείριση πέρασε σε καταπίστευμα που συνέχισε τις επενδύσεις με στόχο την προστασία του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας.

Γιατί πωλείται σήμερα

Οι διαχειριστές της περιουσίας εκτιμούν πως έχει έρθει η στιγμή το ιστορικό νησί να περάσει στα χέρια ενός νέου ιδιοκτήτη, ο οποίος θα συνεχίσει το έργο προστασίας και ανάπτυξής του.

Με τη μοναδική του τοποθεσία, τη μακραίωνη ιστορία του και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις του, το Isola Santa Cristina συγκαταλέγεται πλέον στα ακριβότερα ιδιωτικά νησιά που διατίθενται προς πώληση στην Ευρώπη.

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