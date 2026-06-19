Ακυρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία – Ανέβαλε το ταξίδι ο Βανς

Οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή (19/06), μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στο θέρετρο Μπούργκενστοκ στην Ελβετία, δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανακοίνωση έγινε μετά τη δήλωση εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για συνάντηση με Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία σήμερα, με σκοπό την έναρξη συνομιλιών για την εφαρμογή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.

Το προσωπικό του Τζ. Ντ. Βανς βρισκόταν στην αεροπορική βάση έτοιμο να πετάξει για τη σύνοδο κορυφής στο Μπούργκενστοκ, προτού το ταξίδι ακυρωθεί ξαφνικά.

Ακύρωσε το ταξίδι του ο Βανς

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις, που έχουν σκοπό να υπογραφεί οριστική συμφωνία με το Ιράν, μετά την υπογραφή της διμερούς καταρχήν συμφωνίας-πλαισίου από τους προέδρους των δυο κρατών.

“Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί”, πάντως “η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία”.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες “αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες” και “προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε”, κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

“Η περίοδος των 60 ημερών ξεκινά σήμερα”

“Θα έλεγα πως η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επισήμως σήμερα”, είπε χτες ο Βανς κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο, ενώ, ερωτηθείς τι θα συμβεί μετά το διάστημα των 60 ημερών αναφορικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς επανέλαβε πως οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η σημαντική αυτή οδός εφοδιασμού για πετρέλαιο και αέριο θα έπρεπε να είναι δωρεάν από τέλη.

“Οι τελικές διαπραγματεύσεις μπορούν να θέσουν τους όρους για το τι θα ακολουθήσει”, είπε.

Η προσωρινή συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ και Ιρανοί ηγέτες παρέπεμψε το θέμα των Στενών στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, με καμία εγγύηση ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί ποτέ.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα, όμως οι ΗΠΑ αναμένουν πως η Τεχεράνη δεν θα έχει πυραύλους που μπορούν “να απειλήσουν ευρύτερα ολόκληρο τον κόσμο”, στο πλαίσιο της συμφωνίας που συνάφθηκε με την Ουάσιγκτον.

Σκληρό μήνυμα στο Ισραήλ

Την ίδια στιγμή διαμήνυσε ότι το Ισραήλ πρέπει να “σεβαστεί αυτή την ειρηνευτική διαδικασία“, προσθέτοντας ότι οι θάνατοι αμάχων είναι «απαράδεκτοι».

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για τις πρόσφατες επικρίσεις του Τραμπ για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Βανς είπε ότι ενώ το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί, «οι Ισραηλινοί, όπως όλοι οι άλλοι, πρέπει να σεβαστούν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία».

“Ο πρόεδρος έχει απογοητευτεί μερικές φορές που φαίνεται να βρισκόμαστε ακριβώς στα πρόθυρα μιας σημαντικής σημαντικής εξέλιξης στη συμφωνία, και ξαφνικά, γίνεται μια μεγάλη έκρηξη σε ένα κέντρο αμάχων στη Βηρυτό, και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ χάνουν τη ζωή τους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό” είπε χαρακτηριστικά ο Βανς.

“Τους τελευταίους τρεις μήνες, τα δύο τρίτα των αμυντικών όπλων που προστάτευσαν τη χώρα σας κατασκευάστηκαν από αμερικανικά χέρια και πληρώθηκαν από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και εκείνοι που στο Ισραήλ πιστεύουν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα“, είπε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

“Εγώ δεν θα καταφερόμουν εναντίον του μόνου ισχυρού συμμάχου που μου έχει απομείνει σε ολόκληρο τον κόσμο” πρόσθεσε.

Ο Χαμενεΐ λέει πως ενέκρινε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε χθες ότι ενέκρινε το μνημόνιο συνεννόησης (MoU) μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, παρότι είχε διαφορετική άποψη, αφού έλαβε διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν κι άλλους κορυφαίους αξιωματούχους για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ιράν και του Μετώπου της Αντίστασης.

Σε μήνυμα που απηύθυνε προς τον ιρανικό λαό, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ τόνισε πως ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, ως επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ανέλαβε την ευθύνη να εξασφαλίσει πως με τη συμφωνία διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Ιράν, ενώ δεσμεύτηκε πως δεν θα υποκύψει σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον εγείρει υπερβολικές αξιώσεις.

Διευκρίνισε επίσης πως οι μελλοντικές «πρόσωπο με πρόσωπο» διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ δεν συνεπάγονται αποδοχή των θέσεων του εχθρού.

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