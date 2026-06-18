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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νεκρός 75χρονος από χτύπημα αλόγου στο... δρόμο!

άλογο
clock 15:27 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο 75χρονος κάτοικος Αγίας Παρασκευής υπέκυψε στα τραύματά του στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν έπειτα από σοβαρές κακώσεις που υπέστη από χτύπημα αλόγου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης, όταν, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ο 75χρονος βγήκε από το σπίτι του για να πάρει καφέ και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δέχτηκε το χτύπημα αλόγου. Το παραπεμπτικό έγγραφο από το Κέντρο Υγείας περιέγραφε τις βλάβες ως «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ θα πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση για τη διευκρίνιση των αιτίων του θανάτου του ηλικιωμένου.

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