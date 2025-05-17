Αίγιο: Βρέφος εξαρτημένο από ναρκωτικά - Η μητέρα το θήλαζε και ταυτόχρονα έκανε χρήση ουσιών

Εξαρτημένο από την κοκαΐνη και την ηρωίνη είναι το βρέφος μιας οικογένειας τοξικομανών στο Αίγιο, η οποία συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Η μητέρα του το θήλαζε και ταυτόχρονα έκανε χρήση ουσιών, με αποτέλεσμα το μωρό να εθιστεί και αυτό στα σκληρά ναρκωτικά. Η αποκάλυψη έγινε μετά τις ειδικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, θα ακολουθηθεί εξειδικευμένη αγωγή, ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.







Αίγιο: Έκαναν έφοδο στο σπίτι της οικογένειας του βρέφους

Οι αστυνομικοί στο Αίγιο είχαν πληροφορίες για τη δράση ενός ζευγαριού αλλοδαπών, ότι διακινούσαν ποσότητες τοξικών ουσιών. Έπειτα από παρακολούθηση, επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες και έκαναν έφοδο στο σπίτι, όπου βρήκαν 1,1 κιλό ηρωίνης, 5,65 γραμμάρια κοκαΐνης και άλλα αντικείμενα. Το μωρό της γυναίκας βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί το μετέφεραν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί ήταν εθισμένο στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στην κοκαΐνη και την ηρωίνη.







Το ζευγάρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το βρέφος θα παραμείνει για νοσηλεία. Στη συνέχεια, αναμένεται να μεταφερθεί σε ίδρυμα, μιας και το γονεϊκό περιβάλλον δεν κρίνεται ασφαλές. Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική, καθώς και άλλες φορές κατά το παρελθόν έχουν διαπιστωθεί παρεμφερή περιστατικά. Μόνο που η θεραπεία διαρκεί καιρό και χρειάζεται ειδική προσοχή από τους θεράποντες ιατρούς, ώστε να μην κινδυνεύσει το βρέφος.

