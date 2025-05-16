Βρέφος 4 μηνών βρέθηκε εθισμένο στα ναρκωτικά

Χειροπέδες σε ένα ζευγάρι στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα κιλό ηρωίνης πέρασαν αστυνομικοί στο Αίγιο ενώ, όπως προέκυψε στη συνέχεια, το βρέφος 4 μηνών που είχε αποκτήσει το ζεύγος βρέθηκε να είναι εθισμένο στα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news η τραγική εξέλιξη της υπόθεσης προέκυψε όταν το αγοράκι παραλήφθηκε από αστυνομικούς και διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να μπει σε καθεστώς φύλαξης.

Κατά την ίδια πηγή από τις εξετάσεις προέκυψε ότι το βρέφος είναι εξαρτημένο από ναρκωτικές ουσίες πιθανότατα λόγω του ότι θήλαζε τη μητέρα του η οποία φέρεται να είναι επίσης εθισμένη.

Σήμερα οι γονείς του παιδιού απολογούνται στον ανακριτή του Αιγίου μετά τη δίωξη που τους έχει ασκηθεί για βαριά κακουργηματική πράξη, όπως η εμπορία ναρκωτικών.

Υπενθυμίζεται πως το αλλοδαπό ζευγάρι είχε συλληφθεί από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Στο σπίτι του ζευγαριού οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -1- κιλό και -112,13- γραμμάρια ηρωίνης



• -5,65- γραμμάρια κοκαΐνης

• -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας



• -2- κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών sim



• -180- ευρώ και



• σύνεργα νόθευσης και διαμερισμού ηρωίνης σε δόσεις.

