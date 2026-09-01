Κονταρός: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας μεγάλος τραγουδιστής, έφυγε ένας περήφανος Κρητικός»

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Ο Μανώλης Κονταρός μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Mega και ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά, επρόκειτο για έναν μεγάλο τραγουδιστή, έναν περήφανο για την κρητική του καταγωγή άνθρωπο, που αγαπούσε τον τόπο του.

Όπως είπε, πάντα έδειχνε την περηφάνεια του για την Κρήτη μέσα από τη μουσική και το τραγούδι.

«Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, οπότε ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», δήλωσε ο Μανώλης Κονταρός.

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