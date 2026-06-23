Η Μαντόνα εξήγησε γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται πια γυμνή

Η Μαντόνα εξήγησε τον λόγο που σταμάτησε να εμφανίζεται γυμνή, αναφέροντας ότι πίσω από όλες τις προκλητικές τις κινήσεις υπήρχε πάντα ένας σκοπός.

Σε νέα συνέντευξή της στο περιοδικό Interview, η «βασίλισσα της ποπ» μίλησε για την πρόκληση ως μέσο έκφρασης, τη στάση της κοινωνίας απέναντί της όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και για τον λόγο που πλέον προτιμά να κάνει το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι περισσότεροι.







Η 67χρονη τραγουδίστρια, που ετοιμάζεται να επιστρέψει δισκογραφικά τον επόμενο μήνα με το νέο της άλμπουμ «Confessions II», συνέχισε την αναδρομή στην πολυετή καριέρα της, αναφερόμενη τόσο στις πιο προκλητικές στιγμές της όσο και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν.







Στο ίδιο πλαίσιο, η Μαντόνα αναφέρθηκε και στην αλλαγή που παρατηρεί σήμερα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μία γυναίκα που επιλέγει να εμφανίζεται γυμνή. «Τώρα είναι ανοιχτόμυαλοι με το να είναι οι γυναίκες γυμνές», σημείωσε, για να εξηγήσει αμέσως μετά γιατί δεν επιλέγει πια να παρουσιάζει την ίδια εικόνα: «Γιατί τώρα όλοι είναι γυμνοί. Τώρα εγώ δεν θέλω να είμαι γυμνή, γιατί όλοι είναι γυμνοί. Αυτή είναι η φύση μου. Θέλω να κάνω αυτό που δεν κάνουν οι άλλοι, δηλαδή να σκέφτομαι και να φοράω ρούχα».

Όταν ρωτήθηκε για τους ανθρώπους που την έχουν κρίνει έντονα όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια σχολίασε: «Στενόμυαλοι άνθρωποι που είναι αδαείς, που κρίνουν πρώτα πριν ερευνήσουν».

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