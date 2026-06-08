Γη της Ελιάς: Η Ασπασία αυτοκτονεί πάνω από τον τάφο του Κίμωνα

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Γη της Ελιάς;

Επεισόδιο 134ο: Ο Παυλής εξηγεί στον Μανώλη όλα όσα έχουν ανακαλύψει για τη Χριστιάνα, τον Αντώνη, τη Μαρουσώ και τον Ρούσσο κι ο Μανώλης αποφασίζει να τον βοηθήσει, προκειμένου να «σπάσει» ο Ρούσσος και να ομολογήσει την αλήθεια. Έτσι, ενημερώνουν την Αλεξάνδρα για την απαγωγή του Ρούσσου κι εκείνη επιμένει να συνεργαστούν με την αστυνομία ώστε να γίνουν όλα νόμιμα. Ο βοηθός της Μαρουσώς, ο Στέλιος, μπαίνει επικεφαλής της έρευνας κι ο Ρούσσος αποφασίζει να συνεργαστεί μαζί τους για να πέσει στα μαλακά. Η Ισμήνη βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό της και ζητάει από τον Κωνσταντίνο να κρατήσει το παιδί για ένα βράδυ, υποχρεώνοντας τη Φρύνη να φύγει από το σπίτι. Ο Στάθης μιλάει στην Ερωφίλη για τις εξετάσεις και την περίεργη στάση που κρατούσε, όμως εκείνη έχει το μυαλό της στη Χριστιάνα και δεν ασχολείται. Ο Κουράκος κάνει έκπληξη στην Αριάδνη, αλλά εκείνη έχει ξεχάσει την επέτειό τους. Η Χάιδω ξεκαθαρίζει στον Λυκούργο ότι δεν έχει σκοπό να γυρίσει στο σπίτι. Ο Πότης ονειρεύεται ότι ξανασμίγει με την Άννα. Η Ασπασία μαζεύει τα τελευταία πράγματά της από το σπίτι του Δημοσθένη κι ένας μεγάλος κύκλος στη ζωή της κλείνει οριστικά. Η Αθηνά και ο Τζον γυρίζουν στο σπίτι και βρίσκουν την Αναστασία να τους περιμένει.

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