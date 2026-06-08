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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στη Berlin Art Week 2026 ο εικαστικός και σκηνοθέτης Χρίστος Χαλικιάς
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clock 18:32 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο εικαστικός καλλιτέχνης, συγγραφέας και σκηνοθέτης Χρίστος Χαλικιάς θα συμμετάσχει στη Berlin Art Week 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 9 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας έργα εμπνευσμένα από τη σύγχρονη αστική εμπειρία.

Η συμμετοχή αυτή αποτελεί έναν ακόμη διεθνή σταθμό στην πορεία του δημιουργού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα στους χώρους των εικαστικών τεχνών, της λογοτεχνίας και του θεάτρου.

Με βάση την Αθήνα, ο Χαλικιάς έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό καλλιτεχνικό ιδίωμα που συνδυάζει την αφαιρετική ζωγραφική, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και τις αναφορές στο σύγχρονο αστικό τοπίο. 

εργο

Τα έργα του διερευνούν τη σχέση της πόλης με τη μνήμη, τον χρόνο και την ανθρώπινη παρουσία, μετατρέποντας την καθημερινή εμπειρία σε εικαστική αφήγηση.

χριστος χαλικιας

Η παρουσία του στο Βερολίνο σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα διεθνούς παρουσίας και εξωστρέφειας, ενισχύοντας τον διάλογο του έργου του με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή καλλιτεχνική σκηνή.

αφισα

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