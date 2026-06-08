Καλλιτεχνική κολύμβηση: Χάλκινη η Γεωργιουδάκη στο Ευρωπαικό

Εξαιρετική ήταν η παρουσία της Αθηνάς Γεωργιουδάκη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων-Κορασίδων, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.

Η 14χρονη πρωταθλήτρια του Κολυμβητικού Ομίλου Ηρακλείου συμμετείχε ως βασικό μέλος της Εθνικής μας ομάδας, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο αγώνισμα του Ελεύθερου Κόμπο, πίσω από τη Ρωσία και την Ισπανία. Η επιτυχία αυτή χάρισε παράλληλα στην ελληνική ομάδα και το αργυρό μετάλλιο στο Μεσογειακό Κύπελλο (Comen Cup), που διεξήχθη ταυτόχρονα

Δύο ημέρες νωρίτερα, στο αγώνισμα του Ομαδικού, η Ελλάδα είχε κατακτήσει την 6η θέση στον τελικό, με την Αθηνά Γεωργιουδάκη να συμμετέχει και πάλι στη σύνθεση της ομάδας.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Αθηνά σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία στις φιγούρες ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΗ συγχαίρει θερμά τη νεαρή πρωταθλήτριά του, καθώς και τις προπονήτριές της, Λέλα Μαμιαούρη και Πέλα Λιαδάκη, οι οποίες με συνέπεια και αφοσίωση αναδεικνύουν το ταλέντο των αθλητριών τους.