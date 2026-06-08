Ηράκλειο: Κραυγή αγωνίας από τους αστυνομικούς - "Φυλάμε ανήλικους στα νοσοκομεία αντί να είμαστε στον δρόμο"

Σε απόγνωση και σε ρόλο «κοινωνικού λειτουργού»

βρίσκονται για πολλοστή φορά οι αστυνομικοί στο Ηράκλειο, εκπέμποντας σήμα κινδύνου προς την πολιτική και δικαστική ηγεσία της χώρας.

Με μια σκληρή και δημόσια επιστολή-διαμαρτυρία προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, την Εισαγγελία και τους τοπικούς βουλευ τές, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου καταγγέλλει το διαρκώς διογκούμενο φαινόμενο της μετατροπής των αστυνομικών υπηρεσιών και των νοσοκομειακών θαλάμων σε αυτοσχέδιες δομές φιλοξενίας ανηλίκων.

Το πρόβλημα, που πλέον έχει λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά, φέρνει στην επιφάνεια την πλήρη κατάρρευση της κρατικής μέριμνας και την παντελή έλλειψη κατάλληλων δομών παιδικής προστασίας στο νησί, αναγκάζοντας ένστολους να εκτελούν επί μέρες 24ωρες βάρδιες φύλαξης απροστάτευτων παιδιών, την ίδια ώρα που οι δρόμοι της πόλης αποδυναμώνονται από αστυνομική παρουσία.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Για ακόμη μία φορά γινόμαστε μάρτυρες ενός διαρκώς διογκούμενου φαινομένου, το οποίο έχει πλέον λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά στο Ηράκλειο. Αστυνομικές υπηρεσίες καλούνται, κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών, να αναλαμβάνουν την πολυήμερη και 24ωρη φύλαξη ανηλίκων, οι οποίοι θα έπρεπε να φιλοξενούνται άμεσα σε κατάλληλες δομές παιδικής προστασίας και κοινωνικής μέριμνας.

Σήμερα, αστυνομικοί απασχολούνται επί ημέρες στη φύλαξη ανηλίκων ακόμη και εντός νοσοκομείου, χωρίς κανείς να είναι σε θέση να απαντήσει πότε θα βρεθεί διαθέσιμη θέση σε αρμόδιο ίδρυμα και πότε θα τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Η έλλειψη σχεδιασμού και η αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών μετατρέπεται για ακόμη μία φορά σε βάρος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ώρα που το Ηράκλειο βρίσκεται στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και οι ανάγκες αστυνόμευσης αυξάνονται καθημερινά, πολύτιμες αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν καθηλωμένες σε καθήκοντα που ουδεμία σχέση έχουν με την αποστολή τους. Περιπολίες αποδυναμώνονται, υπηρεσίες υποστελεχώνονται και οι πολίτες στερούνται το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται.

Ας ειπωθεί ξεκάθαρα: οι αστυνομικοί δεν είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ούτε νοσηλευτές, ούτε προσωπικό ιδρυμάτων παιδικής προστασίας. Ο ρόλος τους είναι η πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, η προστασία της δημόσιας τάξης και η εξυπηρέτηση του πολίτη. Η συστηματική εργαλειοποίηση της Αστυνομίας για την κάλυψη των ελλείψεων και των αδυναμιών άλλων κρατικών υπηρεσιών συνιστά ευθεία απαξίωση του θεσμικού της ρόλου.

Επιπλέον, η σημερινή πρακτική δεν προσβάλλει μόνο την Αστυνομία αλλά και τα ίδια τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αντί να λαμβάνουν εξειδικευμένη φροντίδα και υποστήριξη από τις αρμόδιες κοινωνικές δομές, παραμένουν εγκλωβισμένα σε μια κατάσταση προσωρινότητας και αβεβαιότητας.

Αναρωτιόμαστε:

Πόσο ακόμη θα θεωρείται φυσιολογικό να μετατρέπονται οι αστυνομικές υπηρεσίες σε υποκατάστατα κοινωνικών δομών; Πόσο ακόμη θα δεσμεύονται δεκάδες αστυνομικοί για καθήκοντα που δεν τους αναλογούν; Πόσο ακόμη θα γίνεται ανεκτή η αποδυνάμωση της αστυνόμευσης προκειμένου να συγκαλύπτονται οι ανεπάρκειες άλλων υπηρεσιών του κράτους;

Καλούμε την Πολιτεία, τα συναρμόδια Υπουργεία, τις Εισαγγελικές Αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεση λύση. Η προστασία των ανηλίκων είναι υποχρέωση ενός οργανωμένου κράτους και δεν μπορεί να εξαντλείται στη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων ως λύση ανάγκης επί αόριστον.

Δηλώνουμε ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι ο «εύκολος αποδέκτης» κάθε κρατικής ανεπάρκειας. Οι αστυνομικοί έχουν αποστολή την προστασία της κοινωνίας και όχι την κάλυψη των κενών που αφήνει η αδυναμία λειτουργίας άλλων υπηρεσιών.

Απαιτούμε άμεσες, μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις. Για τους αστυνομικούς, για τους πολίτες, αλλά κυρίως για τα ίδια τα παιδιά που δικαιούνται πραγματική προστασία και φροντίδα.

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