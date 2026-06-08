Κρήτη: "Στα όπλα" οι αγρότες της Ιεράπετρας για το νερό – Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τα βαλτωμένα έργα

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της Ιεράπετρας, καθώς οι συνεχιζόμενες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων άρδευσης απειλούν ευθέως το μέλλον της τοπικής παραγωγής. Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας προχωρά σε δυναμικές κινητοποιήσεις, καλώντας τα μέλη του σε μαζική λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:30

, θα πραγματοποιηθεί η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο επίκεντρο η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα

Το μοναδικό αλλά φλέγον θέμα που θα απασχολήσει τη συνέλευση είναι οι δραματικές καθυστερήσεις στα υποδομικά έργα νερού που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Οι παραγωγοί της Ιεράπετρας, που αποτελεί τον «νούμερο ένα» τροφοδότη κηπευτικών της χώρας, εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επάρκεια του νερού, καθώς τα έργα υποδομής παραμένουν βαλτωμένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και των αναβολών.

Σύμφωνα με στελέχη του Συλλόγου, η υπομονή του αγροτικού κόσμου έχει εξαντληθεί. Η συνέλευση της Τετάρτης δεν θα αναλωθεί σε απλή καταγραφή των προβλημάτων, αλλά θα επικεντρωθεί στη λήψη δραστικών αποφάσεων

για τη δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και την άσκηση πίεσης προς κάθε αρμόδιο φορέα.

Κρίσιμο προσκλητήριο για το μέλλον του τόπου

Η διοίκηση του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου απευθύνει αυστηρό κάλεσμα για καθολική συμμετοχή όλων των μελών. Όπως επισημαίνουν, η παρουσία κάθε αγρότη είναι καθοριστική, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν τη μορφή και την ένταση των επόμενων κινητοποιήσεων στην περιοχή.

Η μάχη για το νερό στην Ιεράπετρα μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη καμπή της.

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