Ξεκινά το επιμορφωτικό πρόγραμμα ''Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική''

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου συνεχίζει τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και την Ιατρική Σχολή για την εκπαίδευση φαρμακοποιών και εργαζομένων στα φαρμακεία όλης της Ελλάδας. Στα πλαίσια αυτά υλοποιεί τον 4ο κύκλο για το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική».

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων στις φαρμακευτικές επιστήμες και την κοινοτική φαρμακευτική. Για τους νέους φαρμακοποιούς, το πρόγραμμα διευκολύνει τη μετάβαση από την ακαδημαϊκή γνώση στην καθημερινή φαρμακευτική πρακτική. Παράλληλα, για όλους τους συμμετέχοντες προσφέρει ουσιαστική επιστημονική επικαιροποίηση, με βάση τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της φαρμακευτικής επιστήμης.

Η συνέχιση του προγράμματος επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση του Συλλόγου στη δια βίου μάθηση, στην επιστημονική αναβάθμιση του φαρμακοποιού της κοινότητας και στην ενίσχυση της φαρμακευτικής φροντίδας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φαρμακοποιούς, επαγγελματίες υγείας, εργαζόμενους σε φαρμακεία, εταιρείες και φαρμακαποθήκες, καθώς και σε αποφοίτους επιστημών υγείας ή συναφών επιστημών. Προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση σε επιστημονικά πεδία όπως η φαρμακολογία, οι αλληλεπιδράσεις, η φαρμακοεπαγρύπνηση, η επικοινωνία με τον ασθενή, η συμμόρφωση στη θεραπεία, η ψηφιακή υγεία, η τεχνητή νοημοσύνη στην υγεία και η κοινοτική φαρμακευτική πρακτική. Επίσης προφέρει εκπαίδευση σε θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου.

Παράλληλα, στον 4ο κύκλο προστίθενται επιπλέον νέες ενότητες στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με θεματικές όπως η διαχείριση της υπέρτασης, των γηριατρικών ασθενών, η διακοπή καπνίσματος και η συμβουλευτική παρέμβαση για τη διαχείριση των διαταραχών αναπνοής στον ύπνο.

Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα έχει συμβάλει στην εκπαίδευση περισσότερων από 100 φαρμακοποιών και εργαζομένων σε φαρμακεία. Ως πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας της κοινότητας, έχει βραβευθεί στο πλαίσιο του 11ου Πανελλήνιου Φόρουμ Δημόσιας Υγείας. Παράλληλα, παρέχει δυνατότητες ερευνητικής δραστηριότητας σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, έχοντας ήδη οδηγήσει σε τέσσερις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά με αξιολογητές, δίνοντας τη δυνατότητα στους φαρμακοποιούς της κοινότητας να μετατρέψουν την επιστημονική τους γνώση σε ερευνητική πράξη.

Για τον ΦΣΗ, η εκπαίδευση αποτελεί βασικό εργαλείο για την τεκμηρίωση και ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού ως επαγγελματία υγείας. Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Φαρμακευτικής Φροντίδας (Pharmaceutical care network of Europe) θέλει να ενισχύσει την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα φαρμακεία για τους πολίτες. Το κοινοτικό φαρμακείο βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον πολίτη και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, στη συνέχεια της φροντίδας, στην ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής και στη δημόσια υγεία.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 μήνες, περιλαμβάνει 100 διδακτικές ώρες, αντιστοιχεί σε 4 ECTS και υλοποιείται εξ αποστάσεως. Όλες οι διαλέξεις (σύγχρονες & ασύγχρονες) είναι διαθέσιμες on demand δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης στον προσωπικό χρόνο του κάθε συμμετέχοντα. Η έναρξη του Δ΄ κύκλου έχει οριστεί για τις 24 Ιουνίου 2026, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται έως τις 23 Ιουνίου 2026.

Πληροφορίες και αιτήσεις:

ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Κρήτης

«Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική – Δ΄ κύκλος»

Email: [email protected]

Αίτηση συμμετοχής: https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/aitisi-symmetoxis-se-programma

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