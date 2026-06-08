Μανώλης Πετρουγάκης: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην μπασκετμπολίστας του ΟΦΗ και Εργοτέλη(φωτο)

Ένας γνώριμος παλαίμαχος αθλητής του Ηρακλειώτικου μπάσκετ, ο Μανώλης Πετρουγάκης έφυγε από τη ζωή, έχοντας αφήσει το αποτύπωμα του στο χώρο και στα πρωταθλήματα της Αθήνας όπου διέμενε επί σειρά ετών. Ο Πετρουγάκης ειχε αγωνιστεί στην Γ Εθνική με τον ΟΦΗ(1988-89) ,στον Εργοτέλη απ οπου πήρε μεταγραφή και αγωνίστηκε στον Παναθηναικό. Συλλυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι δύο σύλλογοι.

Ο Πετρουγάκης ορθιος τρίτος απο αριστερά

Η ΕΣΚΑΝΑ μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση κάνοντας γνωστά τα εξής:



«Βαρύ είναι το πένθος στην ΕΣΚΑΝΑ για την απώλεια ενός νέου ανθρώπου προπονητή που είχε υπηρετήσει πολλά χρόνια στις μεικτές ομάδες της Ένωσης αλλά και σε πολλές ομάδες ΑΛΦ Αλίμου Φάρος Κερατσινίου Πρωτέας Βούλας κλπ. Ο Κρητικός “γίγαντας” δεν είναι πια κοντά μας , έφυγε χτυπημένος από την ασθένεια της εποχής , την οποία πάλεψε χρόνια τώρα … Το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΝΑ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του, για την απώλεια του ηρωικού παιδιού που τίμησε όλα αυτά τα χρόνια με την δουλειά του και το ήθος του το μπάσκετ και θα τον τιμήσει με τρόπο που αρμόζει στην νέα αγωνιστική περίοδο. Μακάρι να τον μιμηθούν όλοι .



Η νεκρώσιμη ακολουθία θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 11.00 στον ιερό Αγίου Δημητρίου στο Μπραχάμι(Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 117). Η ταφή θα γίνει στην γενέτειρά του στην Κρήτη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»