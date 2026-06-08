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ΚΚΕ Ηρακλείου για επίσκεψη Ανδρουλάκη: Η λαϊκή δυσαρέσκεια δεν εγκλωβίζεται σε παλιές συνταγές
κκε
clock 17:49 | 08/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η πρόσφατη περιοδεία του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο επιβεβαιώνει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, εμφανιζόμενο ως «αξιόπιστη» κυβερνητική εναλλακτική απέναντι στη ΝΔ. Ωστόσο, η μόνη «αξιοπιστία» που μπορεί να εγγυηθεί το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Στην πράξη, το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί ως συμπλήρωμα της κυβερνητικής πολιτικής. Από τη διακυβέρνησή του με τα τρία μνημόνια έως τη σημερινή του στάση, στηρίζει σταθερά την πλειοψηφία των νομοσχεδίων της ΝΔ, τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες, τη στρατηγική της ΕΕ και τη μετάβαση σε μια πολεμική οικονομία. Επιπλέον, με τη στήριξή του στην απελευθέρωση της ενέργειας και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, φέρει ακέραια την ευθύνη για τη διόγκωση της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει τα λαϊκά στρώματα.

Η πραγματική «πολιτική αλλαγή» που έχει ανάγκη ο τόπος δεν προκύπτει από την εναλλαγή των αστικών κομμάτων, αλλά από το οριστικό τέλος της πολιτικής που υπηρέτησαν τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ, είτε από τη θέση της κυβέρνησης είτε της αντιπολίτευσης.

Επειδή για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, η μόνη λύση είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ. Είναι ώρα να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ώστε να γίνει παρελθόν συνολικά το σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και των πολέμων.

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