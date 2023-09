50Cent: Πέταξε με δύναμη το μικρόφωνο σε συναυλία και τραυμάτισε σοβαρά θαυμάστρια

O 50cent πέταξε το μικρόφωνο στο κοινό στη συναυλία του στο Λος Άντζελες και τραυμάτησε σοβαρά μια θαυμάστρια του στο κεφάλι.

Όλα ξεκίνησαν όταν αντιλήφθηκε ότι αυτό δεν λειτουργούσε και η αντίδρασή του, ήταν σίγουρα κάτι που δε περιμέναμε και το έριξε στο πλάι της σκηνής.

Η θαυμάστριά του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μιας και είχε τραύμα στο κεφάλι της και μάλιστα σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, «προχώρησε σε αναφορά στην αστυνομία» γεγονός που ίσως βάλει τον 50 Cent σε μπελάδες.

50 Cent is now a suspect in a criminal felony battery report after he hit Power 106 radio host, Bryhana Monegain in the head with the mic he threw.

She claims 50 looked directly at her so at least, according to her, 50 knew she was there

🔗: https://t.co/HMr8hVU0NH pic.twitter.com/wluhchElzU

— Glock Topickz (@Glock_Topickz) August 31, 2023