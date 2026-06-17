Πώς σκοτώθηκε η 37χρονη Ιταλίδα στη Μύκονο λίγο πριν τον γάμο της: Η μοιραία στροφή και η σφοδρή σύγκρουση

Το ταξίδι που είχε σχεδιαστεί ως μια γιορτή πριν από τον γάμο της εξελίχθηκε σε τραγωδία για την 37χρονη Ιταλίδα Sara Ceccantini, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου νοσηλευόταν μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στη Μύκονο.

Η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στο νησί των Ανέμων μαζί με φίλες της για το bachelorette party της, καθώς σε λίγες εβδομάδες επρόκειτο να παντρευτεί.

Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι οι διακοπές θα μετατρέπονταν σε εφιάλτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε κεντρικό οδικό άξονα του νησιού, στο ύψος του Xtreme Gyros.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι Ιταλίδες κινούνταν στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας, όταν η οδηγός επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή στροφή, διασχίζοντας κάθετα το αντίθετο ρεύμα. Εκείνη τη στιγμή, από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνταν επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό ημεδαπό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη.

Το δεύτερο όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πίσω δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου των Ιταλών, ακριβώς στο σημείο όπου καθόταν η 37χρονη.

Η Sara Ceccantini δέχθηκε τη μεγαλύτερη δύναμη της πρόσκρουσης και τραυματίστηκε βαριά. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ διασώστες και αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα για να προσφέρουν βοήθεια. Η 37χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή της στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου έδωσε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της στην Ιταλία.

Από την προανάκριση δεν προέκυψε κατανάλωση αλκοόλ από κανέναν από τους εμπλεκόμενους οδηγούς, καθώς οι σχετικοί έλεγχοι ήταν αρνητικοί.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα δεδομένα του δυστυχήματος προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η μοιραία σύγκρουση που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής της 37χρονης Ιταλίδας.











Η 37χρονη Ιταλίδα εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada, το οποίο, μόλις έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, έκλεισε εις ένδειξη πένθους. Ο θάνατός της, προκάλεσε βαθύ θρήνο μεταξύ συναδέλφων, φίλων και γνωστών.

Η γυναίκα ήταν μητέρα μιας κόρης και ζούσε στην επαρχία του Αρέτσο μαζί με τον σύντροφό της.

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