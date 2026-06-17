Τραγωδία στη Μύκονο: Νεκρή 37χρονη σε τροχαίο πριν από τον γάμο της

Τραγωδία σημειώθηκε στη Μύκονο, όπου μια 37χρονη Ιταλίδα έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ βρισκόταν στο νησί για το bachelorette party της.

Η άτυχη γυναίκα, Sara Ceccantini, είχε ταξιδέψει στη Μύκονο μαζί με φίλες της, καθώς τις επόμενες εβδομάδες επρόκειτο να παντρευτεί τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η 37χρονη σκοτώθηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως, ενώ σοβαρά τραυματισμένη φέρεται να είναι και μία φίλη της που βρισκόταν μαζί της.

Θρήνος στην Ιταλία

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην Ιταλία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αρέτσο, όπου ζούσε με τον σύντροφό της και την κόρη της.

Η Sara Ceccantini εργαζόταν επί σειρά ετών σε εργοστάσιο της Prada. Σύμφωνα με το ilmessaggero.it, όταν έγινε γνωστή η τραγική είδηση, το εργοστάσιο έκλεισε σε ένδειξη πένθους.

Συνάδελφοι, φίλοι και γνωστοί της μιλούν για μια γυναίκα ιδιαίτερα αγαπητή, που ετοιμαζόταν να ζήσει μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Τα αίτια του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, ενώ τα ιταλικά μέσα μεταδίδουν ότι η 37χρονη είχε φτάσει στο νησί των Ανέμων για λίγες ημέρες χαράς με τις φίλες της, πριν από τον γάμο της.

Το ταξίδι που είχε οργανωθεί ως γιορτή κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της άτυχης γυναίκας και τους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

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