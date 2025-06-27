Πέταξε ρούχα, γλάστρες και χαλιά από το μπαλκόνι, όταν τον κατηγόρησε η γυναίκα του για ομόφυλη σχέση

Στα δικαστήρια οδηγήθηκε το πρωί της Παρασκευής (27/6) ένα ζευγάρι από τον Βόλο, έπειτα από έντονο καβγά με αφορμή τις υποψίες της συζύγου ότι ο άντρας της διατηρεί ομόφυλη σχέση. Η ένταση κορυφώθηκε, όταν η γυναίκα άρπαξε το κινητό του για να δει τα μηνύματά του με αποτέλεσμα εκείνος να την απειλήσει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στο σπίτι όπου διαμένει η οικογένεια με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Όπως κατέθεσε η γυναίκα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ο σύζυγός της δεν εργάζεται τον τελευταίο ενάμιση χρόνο και η ίδια προσπαθεί να καλύψει τα έξοδα της οικογένειας με τη βοήθεια της πεθεράς της.

Περίπου στις 10:40 το βράδυ, είδε τον άντρα της να συνομιλεί «ύποπτα» στο κινητό και, όπως είπε, το άρπαξε από τα χέρια του για να διαβάσει τα μηνύματα. «Είχα ήδη δει τι έγραφε και τον ρώτησα γιατί με κοροϊδεύει», ανέφερε στην κατάθεσή της.

Σύμφωνα με τη γυναίκα, ο σύζυγός της, όταν κατάλαβε ότι δεν θα έπαιρνε πίσω το κινητό του, άρχισε να πετάει από το μπαλκόνι τα ρούχα της, χαλιά και γλάστρες, μπροστά στα έντρομα ανήλικα παιδιά τους. Εκείνη κάλεσε την αστυνομία, αλλά ο σύζυγός της τράπηκε σε φυγή. Προσπάθησε να ηρεμήσει με μια βόλτα στο πάρκο, όμως όταν επέστρεψε, τον βρήκε να την περιμένει στις σκάλες της πολυκατοικίας.

Ακολούθησε νέα επίθεση, με τον κατηγορούμενο, σύμφωνα με τη γυναίκα, να την αρπάζει από τον λαιμό και τα χέρια, προκαλώντας της εκδορές, ενώ της τράβηξε και την μπλούζα προσπαθώντας να τη σκίσει. Η γυναίκα κάλεσε ξανά την αστυνομία και αυτή τη φορά ο σύζυγός της συνελήφθη.

Στο δικαστήριο, η παθούσα δήλωσε πως έχουν υπάρξει στο παρελθόν έντονες φασαρίες, όμως ποτέ ξανά δεν την είχε χτυπήσει.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως απλώς έπαιζε παιχνίδι στο κινητό του. Ο ίδιος κατέθεσε επίσης πως δεν υπήρξε καμία επίθεση και ότι «δεν έχει νύχια» για να προκαλέσει εκδορές, ενώ επιχείρησε να διαψεύσει κάθε φήμη περί εξωσυζυγικής σχέσης. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, ο κατηγορούμενος απέδωσε την ένταση στο γεγονός ότι επισκέπτεται ψυχίατρο και λαμβάνει ψυχιατρική αγωγή.

Τελικώς, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο για τις πράξεις της ενδοικογενειακής απειλής και ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 16 μηνών χωρίς αναστολή, με την έφεση ωστόσο να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

πηγή: gegonota.news

