Πανελλήνιες: Δεύτερη μέρα ειδικών μαθημάτων - Άνοιξε η πλατφόρμα για τα SMS

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, οι υποψήφιοι που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές με ειδικές απαιτήσεις εξετάζονται στο μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου, στο πλαίσιο των Ειδικών Μαθημάτων.

Η εξέταση ξεκινά στις 10:00 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης έως τις 09:30.

Τα Ειδικά Μαθήματα αφορούν μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα εξεταζόμενα αντικείμενα, απαραίτητα για την εισαγωγή τους σε συγκεκριμένα πανεπιστημιακά τμήματα και σχολές.

Πανελλαδικές: Το πρόγραμμα των επόμενων εξετάσεων

Οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με τις εξετάσεις στα:

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Διάρκεια εξετάσεων και ώρες προσέλευσης

Οι υποψήφιοι καλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις ώρες προσέλευσης και στη διάρκεια κάθε εξέτασης.

Η εξέταση των ξένων γλωσσών διαρκεί τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο η διάρκεια φτάνει τις έξι ώρες. Στο μάθημα της Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας, η εξέταση κάθε υποψηφίου διαρκεί από τέσσερα έως έξι λεπτά, ανάλογα με το μουσικό όργανο ή τη φωνητική εκτέλεση. Αντίστοιχα, η εξέταση στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έχει συνολική διάρκεια τριών ωρών και τριάντα λεπτών.

Για όλα τα μαθήματα που ξεκινούν στις 08:30 το πρωί, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα έως τις 08:00. Για το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, το οποίο αρχίζει στις 10:00, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 09:30.

Σε εξέλιξη οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ

Παράλληλα, από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου διεξάγονται οι Υγειονομικές Εξετάσεις και οι Πρακτικές Δοκιμασίες των υποψηφίων που επιθυμούν να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι διαδικασίες αυτές αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην τελική επιλογή των συγκεκριμένων σχολών και διεξάγονται σε προκαθορισμένα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Άνοιξε η πλατφόρμα για ενημέρωση αποτελεσμάτων μέσω SMS

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποίησε από χθες την ηλεκτρονική πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε να λάβουν με γραπτό μήνυμα τα αποτελέσματά τους.

Η υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 23 Ιουνίου και απευθύνεται σε όλους τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Μέσω της πλατφόρμας, οι μαθητές θα ενημερωθούν άμεσα τόσο για τις βαθμολογίες τους σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα όσο και για τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.

Η διαδικασία εγγραφής

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά γράμματα – με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες – από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου.

Στη συνέχεια, ο χρήστης καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει. Για λόγους ασφαλείας αποστέλλεται μοναδικός κωδικός επιβεβαίωσης (OTP), ο οποίος πρέπει να εισαχθεί στην πλατφόρμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ενημέρωση και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεσμάτων

Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των δράσεων ψηφιακού εκσυγχρονισμού της δημόσιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα με την ενημέρωση μέσω SMS, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα αποτελέσματά τους και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και από τους πίνακες ανακοινώσεων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση των βαθμολογιών.

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