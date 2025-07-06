Καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα: 3.748 αναφορές, 72 παραβάσεις και πρόστιμα

Στο διάστημα από 16 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2025, έχουν συγκεντρωθεί συνολικά 3.748 καταγγελίες από πολίτες, εκ των οποίων 3.528 βρίσκονται ήδη υπό διερεύνηση.

Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, 164 αυτοψίες έχουν ολοκληρωθεί, με 72 περιπτώσεις να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ακαθάριστων και μη δηλωμένων οικοπέδων.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 9 ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί καθόλου, ενώ σε 83 περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες είχαν ήδη προβεί στους προβλεπόμενους καθαρισμούς. Μέχρι στιγμής, οι δήμοι έχουν προχωρήσει στην επιβολή 13 προστίμων, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί καμία ψευδής δήλωση.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση επίπεδα επικινδυνότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε δασικές εκτάσεις, ευαίσθητα σημεία όπως σχολεία και νοσοκομεία, δυσπρόσιτες περιοχές και τοποθεσίες με ιστορικό πυρκαγιών.

Με βάση τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει πλέον την ευθύνη για την επιβολή προστίμων και τον έλεγχο περιπτώσεων παραμέλησης. Παράλληλα, οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 5% των δηλώσεων που αφορούν ακίνητα εντός των ορίων τους.

Η διαδικασία βασίζεται σε σύνθετα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η γειτνίαση με δασικές ή βιομηχανικές περιοχές, η παρουσία εύφλεκτης βλάστησης, η πυκνότητα καύσιμης ύλης και η δυσκολία πρόσβασης για πυροσβεστικά και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

