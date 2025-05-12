«Φεγγάρι των λουλουδιών»: Απόψε η ανοιξιάτικη μικροπανσέληνος

Η πανσέληνος του Μαΐου, γνωστή και ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών», θα φωτίσει σήμερα Δευτέρα 12 Μαΐου τον νυχτερινό ουρανό, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους παρατηρητές της. Το φαινόμενο θα φτάσει στο αποκορύφωμά του στις 19:55 ώρα Ελλάδας.

Ποια είναι η ιστορία της

Το αλμανάκ «Old Farmer», το οποίο άρχισε να δημοσιεύει τα ονόματα των πανσελήνων τη δεκαετία του ’30, αναφέρει πως την ονομασία αυτή έδωσαν στην Σελήνη βορειαμερικανικές φυλές επειδή εκείνη την περίοδο ξεκινούσε η ανθοφορία στη βόρεια Αμερική.

Η πανσέληνος αυτή σηματοδοτούσε, όπως εξηγεί η NASA, τη μετάβαση στην άνοιξη μετά από τον κρύο και δύσκολο χειμώνα.

Στην Ευρώπη, η πανσέληνος του Μαΐου είχε ονομαστεί «Φεγγάρι του γάλακτος», καθώς επρόκειτο για το μήνα που οι αγελάδες κατά το μεσαίωνα μετακινούνταν στα θερινά τους βοσκοτόπια για να παράγουν περισσότερο γάλα.

Η πανσέληνος του Μαΐου 2025 θα είναι μια «μικροπανσέληνος» (micromoon), καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη, περίπου 405.278 χιλιόμετρα μακριά, σύμφωνα με τη NASA.

Αυτή η απόσταση θα κάνει τη Σελήνη να φαίνεται ελαφρώς μικρότερη από το κανονικό, αν και η διαφορά μπορεί να μην είναι εύκολα αντιληπτή.

Πότε είναι η επόμενη πανσέληνος:

11 Ιουνίου: Φεγγάρι της φράουλας

10 Ιουλίου: Φεγγάρι του Ελαφιού

9 Αυγούστου: Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

7 Σεπτεμβρίου: Πανσέληνος του Καλαμποκιού

6 Οκτωβρίου: Πανσέληνος του Κυνηγού

5 Νοεμβρίου: Φεγγάρι του Κάστορα

4 Δεκεμβρίου: Παγωμένο φεγγάρι

