Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για Τριαντόπουλο

Κληρώθηκαν τα τρία τακτικά και τα δύο αναπληρωματικά μέλη από τον Άρειο Πάγο που που θα συστήσουν το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα εξετάσει την παραπομπή ή όχι του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου σε Ειδικό Δικαστήριο.

Η κλήρωση έγινε σε ειδική ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα, το δικαστικό συμβούλιο συγκροτούν τρεις Αρεοπαγίτες και δύο Σύμβουλοι της Επικρατείας ως τακτικά μέλη, ενώ ένα μέλος της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που αναλαμβάνει χρέη εισαγγελέα.

Ειδικότερα τα τρία τακτικά μέλη από τον Άρειο Πάγο είναι:

Μηλιώνη Φωτεινή,

Πλαστήρας Σωκράτης,

Αποστολάκη Αλεξάνδρα

Τα δύο αναπληρωματικά μέλη:

Πρίγγουρη Κωστούλα

Κολέση Ερατώ

Τα δύο τακτικά μέλη από το Συμβούλιο της Επικρατείας:

Δημητρακόπουλος Ιωάννης

Παπανικολάου Χρήστος

Το αναπληρωματικό μέλος:

Μακρής Δημήτριος

Κλήρωση εισαγγελέα

Ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα κληρώθηκε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη και αναπληρωτής της ο Αναστάσιος Σκάρας.

Ένταση με Κωνσταντοπούλου: «Υπάρχει κώλυμα για την κ. Αδειλίνη»

«Υπάρχει κώλυμα για την κ. Αδειλίνη», παρενέβη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον πρόεδρο της Βουλής να απαντά: «Όπως ξέρετε, η Αδειλίνη φεύγει», εννοώντας πως συνταξιοδοτείται. Ο Νικήτας Κακλαμάνης είχε ενημερώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι σε περίπτωση που κληρωθούν δικαστικοί λειτουργοί που αφυπηρετούν το προσεχές διάστημα , τότε η κλήρωση θα επαναληφθεί τον Ιούνιο μόνο για τους προς αντικατάσταση εισαγγελικούς λειτουργούς. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τον λόγο, αμφισβητώντας «τη διαύγεια και τη διαφάνεια» της διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Ρήμαξαν τα αμπέλια οι νοτιάδες - Εικόνες καταστροφής

Κρήτη: Απόβαση των εφοριακών σε τουριστικές περιοχές