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ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Πλοιοκτήτης ο άνδρας που κολυμπούσε προς το πλοίο που άνοιξε τον καταπέλτη εν πλω

Ελαφόνησος
clock 19:26 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και σε σχηματισμό δικογραφίας για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Νεάπολης Βοιών, αναφορικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στη γραμμή Ελαφόνησος – Πούντα Λακωνίας, όπου πλοίο φέρεται να εκτελούσε ελιγμούς με ανοιχτό καταπέλτη, ενώ άνδρας επιβιβάστηκε σε αυτό κολυμπώντας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από την έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε ότι ο άνδρας που βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο πλοίο στην Ελαφόνησο, είναι ένας εκ των πλοιοκτητών του.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από καταγγελία που συνοδευόταν από οπτικοακουστικό υλικό, στελέχη της Λιμενικής Αρχής προχώρησαν σε έκτακτη επιθεώρηση του πλοίου, κατά την οποία διαπιστώθηκε βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή, η οποία είχε αποκατασταθεί προσωρινά από το πλήρωμα. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο πλοίο επιβλήθηκε αρχικά απαγόρευση απόπλου, η οποία ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη βλάβη που παρουσίασε το πλοίο, καθώς και για το άνοιγμα του καταπέλτη εν πλω, πράξη που, σύμφωνα με τις λιμενικές Αρχές, αντίκειται στους κανόνες ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, σχηματίζεται δικογραφία προκειμένου να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών που απορρέουν από το περιστατικό.

Το Γραφείο Τύπου του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει ότι ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες και καμία έκπτωση σε ζητήματα ασφάλειας δεν γίνεται αποδεκτή.

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