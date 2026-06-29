Δουλεύουμε 179 ημέρες το χρόνο για να πληρώνουμε τους φόρους και τις εισφορές

«Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας» η σημερινή (29 Ιουνίου 2026) για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, οι οποίοι χρειάζεται να δουλεύουν ένα εξάμηνο (179 ημέρες το χρόνο για την ακρίβεια) για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις εισφορές προς το κράτος.

Συνεπώς, έχουν στη διάθεσή τους, τους υπόλοιπους έξι μήνες- ελεύθεροι πια από φόρους και εισφορές- για να δαπανήσουν κατά το δοκούν το υπόλοιπο εισόδημά τους.

Αν και η φορολογική επιβάρυνση εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, κατά μία μόλις ημέρα, η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με το υψηλότερο φορολογικό βάρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα κρατικά έσοδα συνεχίζουν να στηρίζονται κυρίως στην έμμεση φορολογία και ιδιαίτερα στον ΦΠΑ.

Όπως αναφέρει στη μελέτη που εκπόνησε το Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), πρόκειται για οριακή βελτίωση, καθώς από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά μόλις κατά δύο ημέρες (από τις 181 στις 179).

Τα συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης την οποία υπογράφουν ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιωάννης Ναβροζίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας είναι τα εξής:

Η 29η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026.

Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025.

Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά μόλις δύο ημέρες.Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα παραμένει κατά δύο ημέρες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος.

Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρυνση κατά την περίοδο αυτή.

Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους.

Ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025.

Το 2025, τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερέβησαν τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος κατά 5,3%.

Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στον φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από τον στόχο.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας «η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας κατά μία ημέρα νωρίτερα είναι μια θετική, αλλά οριακή εξέλιξη. Οι πολίτες στην Ελλάδα εξακολουθούν να εργάζονται σχεδόν το μισό έτος για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη συνολική φορολογική επιβάρυνση. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια σημαντική επιτυχία. Τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει όμως να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων». Όπως αναφέρει ο ίδιος «η χώρα χρειάζεται ένα απλούστερο, σταθερότερο και περισσότερο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με λιγότερη εξάρτηση από τους φόρους στην καθημερινή κατανάλωση και με τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων, ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται περισσότερο μόνο και μόνο λόγω του πληθωρισμού».

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