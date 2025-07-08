48χρονος αστυνομικός νεκρός σε τροχαίο - Η μηχανή του «καρφώθηκε» κάτω από φορτηγό

Αστυνομικός είναι ο αναβάτης της μηχανής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 48χρονος αστυνομικός έχασε για άγνωστο λόγο τη μηχανή του που «καρφώθηκε» στην πίσω αριστερή πλευρά σταθμευμένου φορτηγού στη λεωφόρο Θησέως.
Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης της μηχανής στο φορτηγό, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.
Σημειώνεται ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από μοτοποδήλατο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στην Καλλιθέα Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 8, 2025
Ηράκλειο: Αναβιώνει η άγρια δολοφονία της 33χρονης στη Νέα Αλικαρνασσό
Τέξας: Πάνω από 100 οι νεκροί από τις πλημμύρες
ΗΠΑ: 33χρονος δικάζεται για live αποκεφαλισμό του πατέρα του με στόχο ανατροπή κυβέρνησης