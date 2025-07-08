ΔΕΥ.13 Απρ 2026 08:43
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
48χρονος αστυνομικός νεκρός σε τροχαίο - Η μηχανή του «καρφώθηκε» κάτω από φορτηγό
αστυνομία νύχτα
clock 08:25 | 08/07/2025
newsroom ekriti.gr

Αστυνομικός είναι ο αναβάτης της μηχανής που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα σήμερα τα ξημερώματα στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 48χρονος αστυνομικός έχασε για άγνωστο λόγο τη μηχανή του που «καρφώθηκε» στην πίσω αριστερή πλευρά σταθμευμένου φορτηγού στη λεωφόρο Θησέως.

Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης της μηχανής στο φορτηγό, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής προκειμένου να απεγκλωβίσει τον άτυχο αστυνομικό, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται ότι το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τροχαίο Δυστυχημα Αστυνομικός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis